Melancholie im zähen Fluss

Den spacigen Charakter ihrer Kompositionen haben die Franzosen von IXION beibehalten, die trägen Arrangements von "Enfant De La Nuit" leider auch. Nach wie vor gestaltet sich der atmosphärische Epic Doom relativ zäh, weil einerseits keine zündenden Ideen in die langatmigen Melodiebögen einfließen, andererseits aber auch kaum bei der Ausgestaltung der Arrangements variiert wird.



So hadert auch "Return" mit einem recht einheitlichen Tempo, in dem zwar atmosphärisch alles in bester Ordnung ist, kompositorisch aber immer wieder der kreative Stillstand zurückkehrt. Die hintergründigen Keyboard-Sounds und die hin und wieder eingeflochtenen Growls klingen derweil befremdlich, wohingegen der dünne Gitarrensound auch Grund zur Kritik lässt. Und hier soll dann noch Raum für anerkenennden Beifall bleiben?



Nun, vielleicht klingt das alles schlechter, als "Return" letztendlich ist, aber im Grunde genommen machen sich die Franzosen das Leben selber schwer, in dem sie fast alle sich bietenden Optionen ausschlagen und lieber an ihren trägen Konstrukten festhalten. Es könnte so einfach sein, aus einer ordentlichen Melodie etwas mehr herauszuholen oder das Wechselspiel aus sphärischen Inhalten und monumentalem Riffing etwas lebendiger zu gestalten. Doch genauso wie schon auf dem Vorgänger-Release fehlt es auch "Return" an diesen Augenblicken, an denen man etwas mehr spürt als lediglich den zähen Fluss der neun Stücke dieser Plattte.



IXION hat nach wie vor viel Arbeit vor sich, sollte die Band das Blatt noch einmal wenden wollen. "Return" hat diese Ansätze, führt sie aber längst nicht konsequent zu Ende.



Anspieltipp: The Ocean