Zu (?) konservativer Prog auf französisch.

Musik von Jean-Pierre Louveton ist progressive Qualitätsware und daran ändert sich auch anno 2017 nichts. Gerade wenn man ein Faible für französisch-sprachigen Prog der Marke LAZULI oder NEMO (die derzeit auf Eis liegende Hauptband von Monsieur Louveton) hat, ist "Le Livre Blanc" wieder eine solide Angelegenheit.



Hört sich das ein bisschen nach Beamtendeutsch an? Nun, ich habe diese siebte Scheibe von JPL nun seit Monaten auf dem iPod und die meisten Songs zusammengezählt etliche Male gehört, doch so richtig funkenspringend war das nie. Doch es ist schwer zu erklären, warum. Der Sound ist edel, keineswegs altbacken und Harmonie dominiert die meisten Stücke. Im Prinzip könnte man "Le Livre Blanc" mit ähnlichen Worten beschreiben, die ich schon für den Vorgänger "MMXIV" gewählt habe: stimmiger Prog mit ausscheidenden Spannungsbögen, mit Liebe fürs Detail und Intellekt ausgearbeitet. Kein Wunder, fast drei Jahre hat Louveton an diesem Epos gefeilt. Und auch Dominique Leonetti (LAZULI) ist beim schönen Halbakustik-Song 'Trompe La Mort' wieder am Mikro. Der auffällig verstärkte Akustikgitarren-Einsatz ist sicher aus meiner Sicht auch kein Minuspunkt.



Doch warum entwickelt sich bei mir nun dennoch keine richtige Lust auf das Album? Vielleicht ist es zu perfekt, überdurchdacht, es fehlt das überraschende Moment und am Ende auch die prägende Stimme, die mal ein Ausrufezeichen setzt. Trotz aller Mühe und einigen guten Songs (z.B. 'La Peste Et Le Choléra') sonnt man sich zu sehr in der leicht naiven Genre-Genügsamkeit, ein Makel, das mich lange im traditionellen Metal stört, und der mir immer mehr auch im Prog-Bereich auffällt.



Doch wer hier einfach "nur" ein gutes Prog-Album sucht , das so klingt wie es zu klingen hat, weil es so soll, wird mit "Le Livre Blanc" absolut glücklich werden.