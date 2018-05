Ziel verfehlt.

Voll auf die Zwölf, pardon: Dreizehn! JACK 13'S PANZERCROW veröffentlicht mit "Nightmare Returns" ein Album, welches vor deftigen Gitarrenritten und eingängigen Refrains nur so strotzt. Wer sich aus dem Soloprojekt von SCARECROW'S Jack13 klassischen Horrorpunk erhofft, wird jedoch enttäuscht werden: Viel eher nähert der Finne sich trotz inhaltlicher Ausrichtung an dem düsteren Schabernack à la MISFITS musikalisch dem Heavy Metal an.

Denn Titel wie 'Black Wizard' mit ihrem bösartigem Gitarrengewitter sind alles andere als punkig und Jack13 himself keift die Songs viel mehr ins Mikrofon, als dass eine klare Gesangslinie zu erkennen ist. Aus diesem Grund fällt ein genaues Urteil über "Nightmare Returns" mir zumindest schwer. Wäre JACK 13'S PANZERCROW nicht als Horrorpunk-Projekt ausgeschrieben und vermarktet worden, hätte ich über den testosterongeladenen Hard Rock und den gepressten Gesang noch einmal hinwegschauen können. So allerdings muss ich leider attestieren: Ziel verfehlt.