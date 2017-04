Nix Halbes, und schon mal gar nix Ganzes.

Es ist schon mysteriös, in welchen musikalischen Gefilden sich JACKIE D selbst sieht: Von Crossover-Acts wie CANCER BATS und EVERY TIME I DIE ist hier ebenso die Rede wie von wilden Hardcore-Punk-Eruptionen - zu finden ist auf dem zweiten Werk der Portugiesen von derlei Inhalten aber herzlich wenig. Stattdessen versuchen sich die Musiker aus Lissabon an einem Gemisch aus Heavy Rock und Alternative-Atmosphäre, das aber genau deshalb nicht funktioniert, weil die Band keine Spannungsbögen kreiert und sich vornehmlich darauf beschränkt, ein paar lässige Riffs in die Runde zu schmeißen, die in ihrer Abfolge jedoch zumeist ziellos bleiben.

Das Material von "The J Spot" ist über weite Strecken relativ langweilig; die Performance lässt die Leidenschaft vermissen, das Songwriting ist relativ träge, und auch der Versuch, über angedeutete Hooklines ins Schwarze zu treffen, endet leider in einer durchgängigen Verfehlung, die das Interesse schnell erlahmen lässt. Auch die gelegentlichen Tempovorstöße, in denen es dann auch mal etwas schmutziger zugeht, wollen einfach nicht zünden. Es bleiben stets akzeptable Gitarren, die jedoch relativ haltlos in sich zusammenfallen. Wenn das der Alternative-Rock-Standard für das Jahr 2017 sein soll, dann wünsche ich dem Genre schon mal eine gute Nacht - denn Langatmigkeit ist nicht die erklärte Zielsetzung. Auch nicht für JACKIE D, wie man wohl vermuten sollte...