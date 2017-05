Wut im Bauch, KVELERTAK im Geist!

Dass KVELERTAK auf kurz oder lang ein paar deutliche Spuren in dr heimischen Szene hinterlassen würde, war eigentlich immer schon klar. Lediglich die Frage nach dem Zeitpunkt war noch nicht abschließend geklärt, dürfte nun aber ebenfalls Geschichte sein, da die ersten Auswüchse längst spürbar sind und sich mit allerhand Riffgewalt ihren Weg freisprengen.

Eine Band, die ihren Einfluss sicherlich nicht verleugnen kann, ist JAGGED VISION. Die Norweger bereichern das Metier ebenfallls mit Sludge-affinen Gitarrenwänden, dreckigen Heavy-Rock-Eruptionen und modernen Hardcore-Attacken, die imemer wieder jenen Konsens finden, der da KVELERTAK heißt. Und trotzdem will man den Jungs auf "Death Is This World" nicht vorwerfen, sich zu stark an den Kollegen orientiert zu haben bzw. sogar einzelne Passagen von ihnen übernommen zu haben. Denn die Wutausbrüche sind straighter, das Riffing wird nicht ganz so ausladend inszeniert, und das Gebrüll ist am Ende dem Death Metal recht nahe, so dass genügend Alleinstellungmerkmale bleiben, die JAGGED VISION für sich beanspruchen kann. Und das gerade in der Mitte des Albums recht abwechslungsreiche Songwriting tut sein Übriges dazu, dass weitere Angriffsfläche von der Band ferngehalten wird.

Nichtsdestotrotz bleibt die Zielgruppe angesichts der unstrittigen Parallen jedoch überschaubar und dürfte lediglich um die Anhängerschaft von KYLESA und MASTODON erweitert werden. Diese darf sich aber über einen angenehm brachialen Batzen Wutmusik freuen, der in allen Tempolagen für bewegtes Haupthaar sorgt. Mehr muss es ja auch gar nicht sein.

Anspieltipps: I Am Death, Serpents7