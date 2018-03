All The Best

All The Best

Best-of eines begabten kleinen Bruders

Ob ees ihn nervt, immer wieder als der kleine Bruder von Mick Jagger ins Spiel gebracht zu werden? Nun, es ist nicht überliefert, inwieweit Chris Jagger unter dem großen Schatten des verwandten ROLLING STONES-Sängers leidet, allerdings hat er sich musiaklisch schon seit zwei Jahrzehnten völlig emanzipiert und seine Solokarriere mit so vielen Glanzpunkten versehen, dass man sich das ständige Namedropping getrost sparen kann. Denn schließlich gehen die kompositorischen Wege der beiden Brüder am Ende doch ein ganzes Stück auseinander.

Der vier Jahre jüngere Chris hat sich nämlich mehr dem Rhytm&Blues verschrieben und hängt noch viel stärker an den Anfängen des Classic-Rock-Sounds als der schwerreiche Multimillionär Mick. Auf "All The Best" gibt er einen sehr großzügigen Einblick in das Schaffen der letzten beiden Dekaden und kreuzt dabei Country-Ideen, Folk-Melodien, klassische Blues-Songs und auch ein paar Soul-Nummern, deren Ursprünge in den späten 60ern verortet werden müssen. Etwas Big-Band-Feeling ist ebenfalls erlaubt, 'Funky Man' wird darüber hinaus der vom Titel suggerierten Erwartungshaltung gerecht, und wenn der Ton mal etwas stiller wird, ist Chris Jagger auch als Singer/Songwriter erfolgreich bei der Sache und zeigt Qualitäten, die seinem berühmten Geschwisterchen in nichts nachstehen.

Letztgenannter tritt aber dennoch hier und dort in Erscheinung und leiht seinem Bruder in 'Concertina Jack' und 'The D.J. Blues' seine Stimme. Aber auch Sam Brown und David Gilmour haben sich zu Gastbeiträgen hinreißen lassen und bereichern eine Best-of, die diesen Stempel auch tatsächlich verdient. "All The Best" ist eine leidenschaftliche Zeitreise zurück zu den Anfängen der klaassischen Rockmusik - und Chris Jagger ist ein wirklich fantastischer Reiseführer, der dem Leumund seiner Familie in jeder Komposition alle Ehre macht!

Anspieltipps: Concertina Jack, Funky Man, Got Me (Where You Want), On The Roaad