Einer DER verbindlichen Klassiker der NWoBHM!

Auch wenn man ihnen in den letzten Jahr wieder etwas mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat, sind die Jungs von JAGUAR kontinuierlich wie Stiefkinder der NWoBHM behandelt worden. Die Rede war stets von den ganz großen Namen, zu denen sich zuletzt dann auch Rückkehrer wie DIAMOND HEAD, ANGL WITCH und SATAN zählen durften. Aber JAGUAR? Tja, trotz durchweg grandioser PLatten war die Band nur selten im Fokus des öffentlichen metallischen Interesses.

Welcher Frevel hier begangen wurde muss gestandenen Traditionalisten natürlich nicht mehr erklärt werden, aber genau diese werden die alten Scheiben der britischen Legende sowieso im Schrank haben. Wer hier immer noch keine Veranlassung gefunden hat und nicht über einen der vielen Re-Releases der Neat-Records-Klassiker gestolpert ist, sollte nun die Chance ergreifen und das inhaltlich geradezu unsterbliche Debüt abgreifen, das dieser Tage ein weiteres Mal rausgegeben wird. "Power Games" ist ein wahres Hitfeuerwerk, das wie kaum eine zweite Scheibe den Spirit der New Wave of British Heavy Metal erfasst, sich gerne auch noch vom punkigen Charme früherer MAIDEN-Songs mitreißen lässt, hier und dort sogar den galoppartigen MOTÖRHEAD-Groove aufgreift, gerne aber auch die melodischen Aspekte der ersten vier SAMSON-Platten einbezieht. Der JAGUAR-Erstling wurde an anderer Stelle schon einmal als Quintessenz des NWoBHM-Spektrums bezeichnet, und dieser Aussage kann man sich getrost anschließen. Alle Facetten, die diesen Sound unsterblich gemacht haben, sind in den zehn regulären Nummern der 1983 erstmals veröffentlichten LP enthalten, und das innerhalb einer feurigen Performance, die bereits im Studio die Live-Situation erprobt zu haben scheint.

Die Neuauflage enthält mit 'Axe Crazy', 'War Machine' und 'Dirty Tricks' schließlich noch drei Bonusnummern, die auf einem vergleichbaren Level angesiedelt sind. Auch wenn es sich eigentlich verbietet, überhaupt noch einmal eine separate Empfehlung auszusprechen, sei dies an dieser Stelle getan: "Power Games" ist eines der wichtigsten Alben der frühen 80er und in jeglicher Hinssicht ein unverzichtbares Relikt der Historie des Heavy Metals!

Anspieltipps: alle