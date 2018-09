A Love So True (Single)

1-Track-Single als Appetizer für mehr

Beschwingte Rhythmen, lässige Gitarren, ein durch und durch harmonischer Melodiebogen und dann ein jähes Ende: JANGLE TOWN aus der schwedischen Provinz startet mit 'A Love So True' in den Studioabschnitt der frisch eingeleiteten Laufbahn und erhofft sich durch gutes Feedback schon bald den Ansporn zu finden, ein komplettes Album einzuspielen.



Nimmt man lediglich den Track der gleichnamigen Single, ist gut vorstellbar, dass der erfrischend lockere Indie-Sound genügend Abnehmer finden wird. Aber warten wir erst einmal ab, inwieweit sich JANGLE TOWN noch in diesem Jahr motivieren kann, das Studio ein zweites Mal zu besuchen. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall schon mal recht positiv!