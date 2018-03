Der Name ist Programm.

Die Deathgrindler aus Krefeld können auf eine lange und bewegte Historie zurückblicken. Nimmt man die Zeit zwischen 2011 und 2014, machen Christof Kather und seine Jungs in fröhlich wechselnder Besetzung bereits seit zwanzig Jahren Musik und haben es dabei auf sieben Alben, etliche Demos, EPs und noch mehr Splitalben mit zahlreichen befreundeten Bands gebracht. "Back To Ze Roots" ist hierbei eine Veröffentlichung der besonderen Art: Zum einen markiert die im schmucken Digipack gehaltene CD eben jenen runden Geburtstag, zum anderen darf man sie ruhig als JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE-Best-Of der damaligen Demos verstehen, bei der die Band die alten und noch älteren Schinken genommen und in einem neuen, klanglichen Gewand gesteckt hat.

Das Ergebnis kann sich hören lassen. Haben die Songs schon damals ganz gut geballert – nur eben in Demo-Quali – ist in Folge der entsprechenden Neueinspielung der Härtegrad noch gewaltiger. Ja, JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE legt heuer alles in Schutt und Asche und hatte bei den Re-Recordings selbst wohl den größten Spaß dabei. Der Grindpunk der Jungs hat sich dabei eher nicht verändert, hier und dort unterscheiden sich einige Nuancen vom Original und durch die Tatsache, dass sich auch stetig das Bandkarussell fröhlich drehte, gibt aktuell jedes Bandmitglied der jeweiligen Neueinspielung seine persönliche Note.

Fast alle Stücke wurden original um die Jahrtausendwende aufgenommen, waren auf entsprechenden Demos wie "Sektion JaKa", "Gott ist satt" oder "Transportbox für Menschen" vertreten und darum speziell für viele Neu-Fans eher schwer zugänglich. Mit "Back To Ze Roots" kommen aber eben jene Neuankömmlinge im JAPANISCHE KAMPFHÖRSPIELE-Klanguniversum in den Genuss solcher Uralt-Perlen wie 'Im Feld', 'Sich für Technik interessierende große Jungs' oder 'Auf der Sonnenseite des Globus (Nukleares Winterkind)' – eben nur im neuen, hauchzart-dezent veränderten Design und mit einer entsprechend zeitgemäßen Produktion. Insofern beschenken die Jungs mit diesem Raritäten-Sammelsorium in erster Linie ihre Fans und darüber hinaus noch sich selbst, wenn man sich an der Spielfreude und dem Elan auf "Back To Ze Roots" orientiert.