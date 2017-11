Mehr über Jess And The Bandits

Die neue Country-Diva?

Jessica Clemmons konnte sich als Solokünstlerin bereits einen Namen in der britischen Popszene machen. Ihre Vorlieben für Country- und Gospelsongs konnte sie bislang aber nicht zur Geltung bringen, weshalb sie mit einigen vertrauten Mitstreitern ihre eigene Band gründete, deren Debüt vor zwei Jahren direkt einmal in die Spitzenregionen der internationalen Country-Charts stürmte. Dennoch hat sich JESS AND THE BANDITS beim Songwriting für das zweite Album nicht unter Druck setzen lassen, das eigene Portfolio sogar noch um einige Nuancen erweitert. Mit "Smoke And Mirrors" folgt nun ein äußerst vielseitiger Zweitling, der im Kern zwar sicherlich der Popmusik zuspricht, mit seinen Gospelpassagen und seinen relaxten, modern arrangierten Countrysongs aber auch wieder genügend Eigenheiten mitbringt, die für einen Mainstream-Act zu speziell erscheinen.

Auf "Smoke And Mirrors" steht und fällt jedoch einmal mehr alles mit der kraftvollen Stimme der Bandgründerin. Clemmons legt sehr viele Emotionen in ihre Performance, hat genügend Power in den Stimmbändern, weiß aber auch die sanften Parts mit entsprechender Leidenschaft zu versehen, was vor allem in Songs wie 'Sister' und 'Already Written' zu richtig tollen Resultaten führt. Derweil ist die Band gerade in Country-Sachen alles andere als traaditionell unterwegs und versucht dem Cowboy-Genre mit eher lässigen Arrangements und einer ebensolchen Darbietung ein paar neue Impulse zu gben - und auch das gelingt, wie man Kompositionen wie 'Smoke And Mirrors' und 'Line Of Fire' direkt entnehmen kann.

Es ist einfach grundsätzlich so, dass JESS AND THE BANDITS den angestaubten Strukturen der zugewandten Stilistiken eine angenehme Frische verpasst und sich somit auch für die Rock&Roll-Hörerschaft qualifiziert. Dass "Smoke And Mirrors" nicht zwingend den Fokus auf die Gitarrensounds legt, ist da schon fast nebensächlich. Denn was kann man gegen gute Songs schon einwenden? Insofern: Einfach mal reinhören!

Anspieltipps: Sister, Already Written, Smoke And Mirrors