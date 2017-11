Von Herzen für die Herzen

Eine der besten Stimmen Deutschlands ist mit neuem Material am Start. JESSE MARTENS versammelte ihre Band einmal mehr um mit "Tricky Thing" wieder die Gehörgänge und Herzen dieser Republik zu erobern. Und das schafft die gebürtige Hamburgerin auch wie keine Zweite: Ihre Stimme trifft einerseits den Blues-Rock-Zahn der Zeit, ist hochemotional, andererseits aber auch kalt wie eine Hundeschnauze und hat durch den rauchigen Klang eben jene Ecken und Kanten, um sich aus der Masse positiv hervorzuheben.

Doch auch der zart-melancholische Schleier ist es, der ihre Stimme so gefühlvoll, die Zeit so vergänglich, die Songs so zerbrechlich und das Album in aller Gänze so wertvoll macht. Ob wir es nun mit dem verführerischen Titelstück zu tun haben, der abgeklärte Opener 'Stronger' die Marschroute des Albums vorgibt, wir zum smoothen 'Hush Now' so wunderbar entspannen können oder sich 'Fire' als hochsensible Blüte herausstellt, dieses Album hat viele Facetten, bietet unheimlich viel zum Entdecken und kommt von Herzen.

Halten wir also fest: "Tricky Thing" hat Herz, Verstand, Mut und Gefühl – es lädt zum Träumen, Entspannen und Nachdenken ein, und hat noch dazu den schönen Effekt, dass man sich nach Ablauf der Spielzeit einfach besser fühlt. Und dafür sorgen heutzutage nicht allzu viele Alben. Von daher danken wir der Wunderstimme aus der Hansestadt und attestieren JESSY MARTENS AND BAND ein rundum gelungenes Werk.