Wenn die Jungs mal so richtig die Sau rauslassen würden.....

Klar denkt der alteingesessene und eingeschworenen Rockmusik-Liebhaber zunächst an TWISTED SISTER, wenn dieser Titel erwähnt wird. Diese, im Schnitt erst 25 Lenze junge, schwedische Horde dürfte Dee Snider und Konsorten dagegen weniger auf dem Schirm gehabt haben, als sie ihren aktuellen Dreher betitelt hat.



Schließlich liegen die Ursprünge der Inspirationsquellen und Orientierungspunkte, die JETBONE für den eigenen Sound ausgewählt hat, wesentlich weiter in der Vergangenheit. Das soll aber nicht heißen, dass man auf "Come Out And Play" nicht auch verhältnismäßig zeitgemäße Klänge vernehmen kann. Die Basis liegt aber eindeutig irgendwo in der Schnittmenge von frühen Werken von THE ROLLING STONES, THE FACES und LED ZEPPELIN. Eben genau dort, womit sich die Burschen in ihrer Kindheit im elterlichen Wohnzimmer vertraut machen durften.



Dazu gesellen sich im Verlauf der Spielzeit aber auch noch jede Menge Einflüsse von AEROSMITH sowie Querverweise an die Blütezeit des Southern / Jam Rock. Vor allem 'It´s So Hard' hat etwas von späteren THE ALLMAN BROTHERS. Aber eben auch spätere Classic Rock-Helden, wie THE BLACK CROWES oder THE QUIREBOYS, sind auf "Come Out And Play" als Einflüsse auszumachen.



Eine wahrlich feurige und fetzige Melange! Dass die Schweden etwas von ihrem Handwerk verstehen, haben sie schon mehrfach bewiesen, zuletzt auf imposante Manier auf "Magical Ride". Ebenso, dass sie ihre Songs auch entsprechend auf die Bühne zu bringen im Stande sind, wovon man sich auch in Mitteleuropa bereits oftmals ein Bild machen konnte.



Was JETBONE zum ganz großen Wurf noch fehlt, ist definitiv nicht mehr viel. Zum einen wäre das aber wohl der eine oder andere Hit, wofür sich auf "Come Out And Play" mehrere potentielle Kandidaten befinden. Und zum anderen vielleicht auch ein weniger unauffälliges Image. Ihr wisst ja schließlich warum ausgerechnete Bands wie MÖTLEY CRÜE oder auch die GUNNERS soooo groß geworden sind.....