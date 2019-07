Hier versammeln sich nicht nur Geier, sondern auch Rockepochen.

Das kanadische Alternative-Trio JIMBO steht mit seiner neuen EP "Where The Vultures Gather" bereit. Die Drei-Track-Scheibe ist die zweite Veröffentlichung der Band, die in der kompakten Kernbesetzung Gitarre, Bass, Schlagzeug rockt.



Beim Durchhören der EP wird schnell deutlich, dass JIMBO zwar keine reine Grungeband ist, aber eine weitere junge Gruppe, auf die der Sound der frühen 90er einen gewissen Einfluss ausübt. Schon beim Eröffner 'Mama Wawa' ist das festzustellen, der mit seiner eigenartigen Kombination aus Schroffheit und Griffigkeit ein wenig an SOUNDGARDEN erinnert, dann aber mit einer für diese Musik ungewöhnliche, aber interessante Leadgitarre überrascht. Das Lied wurde übrigens durch jene unangenehme, nicht nur in Kanada vorkommende Sorte Mensch angeregt, die immer gerne den Begriff "Vielfalt" im Munde führt, Vielfalt bei Meinungen aber gar nicht erträgt. 'Pyrethrin' stellt sich als ruppig-aggressiver Alternative Rock dar, bietet dann aber im Kontrast ein entspanntes, beinahe Westcoast-mäßiges Leadbreak. Das Titelstück dürfte die eingängigste Nummer der EP sein trotz oder vielleicht auch wegen ihrer stampfenden verzerrten Riffs.



Die Musik auf "Where The Vultures Gather" ist sicher nicht überragend, bietet aber ordentliche und gut gemachte Unterhaltung und setzt einen eigenen Akzent durch seine besondere Verbindung von Alternative und Grunge mit eher traditionellen und kommerziellen Rockspielarten.