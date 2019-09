Ordentliche, aber nie überragende Melodic-Rock-Scheibe.

Die JIMI ANDERSON GROUP ist zurück. Das ist klasse für alle Freunde des gepflegten, sehr melodischen AORs. Mit "I Belong" kommt das zweite Studioalbum des Sängers und Keyboarders samt Freunden über AOR Heaven. Da der Frontmann auch am Tasteninstrument aktiv ist, sind die Keyboards im Sound durchaus präsenter als bei manch ähnlich gelagerter Band. Der Qualität tut das aber keinen Abbruch, zumal auch die Gitarrensoli stark sind. Der programmierte Schlagzeugsound fällt mir nicht sonderlich negativ auf, da gibt es deutlich schwierigere Werke.

Jimi Anderson ist ein starker, melodischer, aber stimmlich nicht sonderlich auffälliger Sänger. Er hat seine Sachen drauf, singt sauber, aber nie wirklich emotional völlig mitreißend. Bei AOR ist das aber aus meiner Sicht schon nötig, um aus der Menge an Veröffentlichungen hervorzustechen. Da helfen auch die vielen schönen Gitarrensoli nicht. Die Songs sind ordentlich geschrieben, kommen aber nie an die erste Klasse von Bands wie JOURNEY, TOTO, SURVIVOR oder FOREIGNER heran. Das kann vielleicht auch nicht der Anspruch sein, aber irgendwie muss man sich ja eine Scheibe wünschen, wenn man auf die Musik dieses Genres steht.

Zu den auffälligeren Momenten zählt die sehr ELTON JOHN-lastige Piano-Ballade 'Until Then'. Viele andere Songs sind so gestrickt, dass ich sie beim Anhören ganz gut finde, danach aber auch schnell nicht mehr im Ohr habe. Aber gerade AOR lebt doch vom Ohrwurm-Charakter! Insgesamt handelt es sich aus meiner Perspektive daher um ein zwiespältiges Album. Die klasse produzierte Scheibe, die (anders als der Vorgänger) ein ansprechendes Artwork hat, ist stark eingesungen und eingespielt und hat viele schöne Momente. Aber die Klasse der Champions League wird leider nie so wirklich erreicht. Ein paar mehr echte Hits würden dieser soliden Veröffentlichung gut tun. Vielleicht gelingt das ja beim dritten Album. Ich würde mich aufrichtig freuen.

Anspieltipps: Brave New World, Until Then, Wonderful Tokyo Nights.