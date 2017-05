Generischer AOR mit starker Stimme.

Von der JIMI ANDERSON GROUP habe ich noch nie gehört, aber mit "Longtime Comin'" legen sie trotzdem ihr Debüt-Album vor. (Frechheit! - PK) Sänger Jimi Anderson war schon bei etlichen wenig bekannten AOR-Geschichten am Start, aber das braucht uns nicht weiter interessieren. Fakt ist: Er kann singen. Richtig gut.



Ansonsten gibt es all das, was man von 90% der aktuellen AOR-Alben kennt: Viele gute Musiker, ein ordentliches, aber nie überragendes Songwriting, viele Zitate alter Helden. Trotzdem ist diese Scheibe einen kleinen Tick besser als viele vergleichbare Alben, denn: Irgendwie nehme ich dem Album eine Seele ab. Vielleicht liegt das wirklich am überragenden Gesang von Anderson. Denn ein Band-Album im herkömmlichen Sinn ist das hier natürlich nicht.



Nach dem eher wenig berauschenden Opener kommen etliche gute Songs: 'Let's Get Serious' erinnert mich an TAMPLIN Anfang der Neunziger Jahre. Auch 'Spread It All Around' ist bester Gute-Laune-Sommer-Rock. Kein Wunder, dass ich diese Kritik erst im Mai schreibe...

Leider wird dieses Niveau danach nicht mehr ganz gehalten, so dass wir es letztlich mit einer weitestgehend generischen, aber gut eingesungenen AOR-Platte zu tun haben.



Fanboys des Genres dürfen auf jeden Fall mal reinhören. Aus der Flut an AOR-Veröffentlichungen sticht die Platte aber eindeutig nicht heraus - denn einen guten Sänger haben genügend andere AOR-Truppen auch.



Anspieltipps: Let's Get Serious, Spread It All Around.