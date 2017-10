Für Stunden in denen nur die Musik zählen darf.

Über den finnischen Songwriter MIKKO JOENSUU sind die Informationen eher spärlich. Dies gilt jedoch nicht für seine Musik, obwohl sie sehr ruhig und getragen ist. "Amen 3" ist der Abschluss einer Trilogie, die sich um seinen Glauben dreht. Hörproben von "Amen 1" und "Amen 2" suggerieren, das Joensuus Musik sich graduell von introvertierten country-folkigen Klängen à la LEONARD COHEN zu ambient- und elektronisch geprägten Sound bewegt. Doch schon auf den ersten Alben erlebt man auch den ausschweifenden raumfüllenden Sound, in den die meisten Songs am Ende münden. Und über allem schwebt Mikkos melancholischer, introvertierter und dennoch intensiver Gesang.



Bei "Amen 3" nun schwingt bei mir vorwiegend eine Vergleichs-Band im Hinterkopf mit, und das ist ARCHIVE. Ein bisschen wie auf deren Filmmusik-Experiment "Axiom" bauen sich vergleichsweise bedrohliche Synthesizer-Klangwände über Mikkos Gesang (der mich auch etwas an ex-ARCHIVEs Craig Walker erinnert). Dieser wirkt darin sogar noch verlorener, zerbrechlicher als zuvor. Dazu gibt es Passagen, wie am Ende von 'Birth' oder im neunzehnminütigen 'The Worst In Me', die schier ewig schweben. Das heisst im Klartext, aufgrund dieser Längen hat man beim nebenher hören absolut keine Chance, in diese Musik einzusteigen. Wie toll das alles arrangiert ist, erlebt man nur unterm Kopfhörer oder ganz laut bei einer langen Autofahrt. Hier beeindrucken dann vor allem die sich behutsam aufbauenden und bei jeder Repetition steigernden tranceartigen Passagen. Bin auf das tieftraurigen, mit Streichern unterlegte 'Dream About A Miracle' ist hier kein Song unter zehn Minuten. Und keine Komposition ist hier ein "Song" im klassischen Sinne. Es geht hier eher um den Fluss, es sind Stimmung und Sound, die den Hörgenuss prägen und Bilder hervorrufen, Geschichten erzählen, die Fantasie beflügeln. Wenn man darauf Lust und dafür Zeit hat, ist "Amen 3" eine wirklich empfehlenswerte Geschichte.