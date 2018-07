Soloalbum oder stilles Tribute?

Ganz nüchtern betrachtet sind die Beweggründe von IMPERA-Drummer Johan Kihlberg, einen Ableger seiner Hauptkapelle zu gründen, nicht ganz nachzuvollziehen. Sein neues Projekt ist zwar nicht ganz so voluminös produziert wie die drei bisherigen Scheiben seiner eigentlichen Band, doch im Großen und Ganzen ist "Age Of Discovery" musikalisch viel näher an IMPERA dran, als der schwedische Songschreiber dies anfangs beabsichtigt hatte.



Mit dem Vorsatz, seine Vorlieben für Bands wie SIMPLE MINDS, QUEEN und die BEATLES etwas intensiver auszuleben, ist er an LION'S SHARE-Gitarrist Lars Chriss herangetreten, der sich kurzerhand hat überreden lassen, sich beim Songwriting zu beteiligen und auch den Produzentensessel einzunehmen. Und auch bei der Wahl der Sänger hatte der Schlagzeuger schnell Erfolg: Göran Edman und Michael Sadler sagten nebst diversen anderen namhaften Akteuren zu und bereichern "Age Of Discovery" mit einem durchweg überzeugenden Beitrag.



Doch was unterscheidet die Kihlberg-Fassung nun von den hauptamtlichen Kompositionen aus dem Hause IMPERA? Auf diese Frage findet man nur wenige Antworten, weshalb sich die Frage stellt, warum a) der Name nicht weiterverwendet bzw. b) das Ganze nicht direkt als regulärer Stoff verkauft wird und c) überhaupt immer wieder so ein Heckmeck veranstaltet werden muss, wo die einfache Tour doch oftmals viel mehr Sinn ergibt. Qualitativ gibt es nämlich keine Mängel oder Schwankungen, und sieht man mal davon ab, dass IMPERA eigentlich minimal metallischer und opulenter zu Werke geht, ist "Age Of Discovery" ein typisches Bandalbum, das unter neuem Banner nicht besser oder schlechter klingt als unter vertrauter Flagge. Oder kürzer: Ein überzeugendes Werk braucht keinen neuen Namen!



Anspieltipps: Fear, Falling, I Am I