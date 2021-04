Verwegene Single-Track-EP

Die norwegische Doom-Rock-Band wurde im Jahr 2012 gebildet. Vor einem Jahr hat sie ihr Debüt "I Am No One" veröffentlicht und für 2021 wurden zwei Veröffentlichungen angekündigt. Bei der ersten handelt es sich nun um die EP "Reaper Season". Sie enthält nur diesen einen gleichnamigen Track, welcher jedoch eine Länge von achtzehn Minuten vorweist. Lieder dieser Länge und dieses Genres enthalten oft entweder hypnotische Wiederholungen oder aber Abwechslung und Dynamik im Spiel. JOINTHUGGER hat sich für die zweite Variante entschieden.

"Das Lied ist ein Kommentar über den Kampf, sich in die Machenschaften einer Menschheit einzufügen, die sich verirrt hat", legt die Band dar. "Die Welt scheint gerade vor unseren Augen zusammenzubrechen. Satan als unser inneres Tier oder Biest wird zu einer Metapher für den natürlichsten Teil von uns, der nicht durch das behindert wird, was die Gesellschaft, das Patriarchat und die Religion lehren. Inneres Licht, wahre Freiheit und Eigenständigkeit. Diese intrinsischen menschlichen Eigenschaften scheinen verleumdet worden zu sein und werden von einem System in Schach gehalten, das von Angstmachern, Kriegsherren und Männern in Anzügen betrieben wird."

Der Track leitet den Hörer mit einem kurzem, ruhigen Ambient-Intro ein, bevor er in den ersten groovigen Teil mit Genre-typischem Gesang übergeht. 'Reaper Season' schwankt dabei zwischen gefühlter Beschleunigung in den lauteren und Entschleunigung in den ruhigeren Passagen. Spätestens im mittleren Doom-Part erhält jeder beteiligte Musiker die Gelegenheit, sich auszuprobieren und frei auszuleben, wodurch das Lied wenig vorhersehbar ist und stellenweise überrascht. Im Finalstück wandelt sich der Song in atmosphärischen Stoner-Metal mit schweren Riffs. Während die Töne qualvoll auseinander gezogen werden, keimt ab und zu der Gedanke auf, man sei gleich dem Ende nah, doch tatsächlich sind es seltsame, undefinierbare und untypische Geräusche, die den Track abschließen.

Mit der EP bietet die Band verschiedene Elemente der Doom-Stoner-Palette an, wodurch für Abwechslung gesorgt ist. Anhänger dieser Kategorien werden 'Reaper Season' sicherlich mögen.