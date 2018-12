Die schnelle Nummer - sie funktioniert nicht immer.

Ein bisschen Glam Rock, ein bisschen poppiger Modern Metal und schließlich viermal Hookline-Programm für den Mainstream: Bei JOLLY ROX wird nichts dem Zufall überlassen, und genau das ist auch das Problem der jungen italienischen Combo. Auf ihrer neuen EP bemüht sich die Band vor allem um leichte Zugänglichkeit und Easy Listening in Dauerschleife, was zwar dazu führt, dass man die Refrains von 'So We Are' und 'Unlucky Motions' sofort mitträllern kann, auf Dauer aber auch das Nervenkostüm leidet, weil "Dreamers' Paradise" permanent an der 'together, forever'-Türe anklopft.

Die Band hat nicht wirklich viel Eigenes im Gepäck, versucht es mit kleinen potenziellen One-Hit-Wondern, hat dabei aber schon viel zu viel auf den möglichen Erfolg ausgerichtet, sodass die Einfältigkeit des eigenen Materials ihr irgendwann wie ein fieser Boomerang wieder entgegenkommt. Denn diese EP ist für den schnellen Genuss, für den heiteren Konsum zwischendurch und vielleicht auch für die eine oder andere Party geeignet - für längerfristigen Spaß eignet sich das viertelstündige Einerlei aber nicht.

Insofern sind wir hier auch schnell fertig: "Dreamers' Paradise", ohnehin nur digital verfügbar, ist eine Nummer unter vielen und damit trotz kurzzeitig netter Unterhaltung nicht zwingend der Rede wert.