Jon Schaffer hat die Mottenkiste aufgemacht.

Die Nachricht schlug durchaus sensationsgleich in der Szene ein: ICED EARTH-Mastermind Jon Schaffer arbeitet wieder mit Ur-Sänger Gene Adam zusammen, der das legendäre Debütalbum vokal beglücken durfte. Veröffentlicht werden die noch unter dem Namen PURGATORY geschriebenen Songs aus den Jahren 1985/1986, aber natürlich komplett neu aufgenommen. Dafür haben sich Jon Schaffer und Gene Adam die Hilfe von Jim Morris (gt., bekannt durch sein Morrisound-Studio), Ruben Drake (b., DEMONS & WIZARDS, SONS OF LIBERTY) und Schlagwerker Mark Prator (hat ICED EARTHs "The Dark Saga" eingetrommelt) geholt.

Allerdings hat die ganze Geschichte einen Haken: jugendliche Unbekümmertheit kann man einfach nicht über 30 Jahre in die Zukunft transportieren. Zwar singt Gene Adam vor allem technisch besser als noch 1990 auf "Iced Earth", allerdings war der sehr eigenwillige Stil Adams eben auch sehr charakteristisch und prägend. Etwas, was mir jetzt auf "Purgatory" fehlt.

Vor allem aber klingt Schaffers Gitarrenspiel nicht mehr wie in den Anfangsjahren von ICED EARTH. Wenn ich 'In Jason's Mind' mit einem Debütknaller wie 'Colors' vergleiche, klingt das doch eher lahm. Und so geht es mir mit allen fünf Songs, die es eben nicht schaffen mich ähnlich in Ekstase zu versetzen wie es beispielsweise SANCTUARYs "Inception" letztes Jahr geschafft hat.

Als netter Fanservice geht die Veröffentlichung zwar in Ordnung, aber für mehr reicht es in meinen Ohren nicht. Doch "in Ordnung" ist nicht die Qualität, die man in den Neunzigern von ICED EARTH gewohnt war. Schade drum.