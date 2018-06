Hat er noch den Blues?

Kann man einem Musiker, der in seiner Sparte schon diverse Auszeichnungen eingeheimst hat und schließlich entscheidet, seinen Stil noch einmal in eine andere Richtung zu lenken, so etwas wie Ausverkauf vorwerfen? Nun, da sind wir uns hoffentlich einig: Das klingt ziemlich absurd. Dennoch ist Laurence Jones an einem Punkt in seiner Karriere angelangt, an dem der Durchbruch auf größerem Terrain langsam aber sicher überfällig ist, weshalb es kaum verwunderlich scheint, dass der Blues-Fanatiker auf seinem vierten Album wesentlich mehr gen Massentauglichkeit schielt als auf seinen vorangegangenen Releases.

"The Truth" lässt erstmals auch Keyboards zu, der traditionelle Blues wird phasenweise stark entwurzelt, und auch wenn die relaxte Attitüde nicht verschwunden ist, fehlt den Songs irgendwie das markante Etwas - und genau das charakterisiert den roten Faden dieses Albums auf eine Art und Weise, die nicht zwingend wünsschenswert ist.

Jones hat allerdings nicht aufgegeben, die Einflüsse von Eric Clapton in naahezu jedem Song in den Vordergrund zu rücken. Der Gesang passt sich deutlich an, aber auch die meist entspannten Grooves sind spürbar vom Altmeister inspiriert, führen auf "The Truth" aber leider nicht immer zum entsprechend fabelhaften Resultat. Knapp die Hälfte der Songs lahmt ein bisschen, weil der Blues nicht konsequent durchgezogen wird, wohingegen die etwas genrespezifischeren Nummern auch nicht mehr mit jener coolen Attitüde durchgeboxt werden, wie beispielsweise der Stoff des 2012er Debüts "Thunder In The Sky".

Irgendwie fehlt von allem ein bisschen, und das ist eben unzweifelhaft der Mainstream-Annäherung geschuldet, die Laurence Jones auf seinem neuen Album unternimmt. Das Material ist nicht wirklich schlecht, aber es reißt auch niemanden wirklich vom Stuhl.

Anspieltipp: Keep Me Up At Night