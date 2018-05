Ein Musical - diesmal wirklich!

Da ist es nun, das große Rock-Musical, an dem sich so viele Bands schon versucht haben, die dabei aber viele entscheidende Merkmale missachtet haben - denn nur auf irgendwelche Orchestrierungen auszuweichen und einige zusätzliche Chöre einzubauen, ist nicht gleich der Switch in ein anderes Genre. Anders liegt die Sache bei JONO: Die Schweden haben bereits drei Platten auf dem Buckel, auf denen sie sich mit Pomp-Rock-Elementen im Stile von QUEEN und YES umgeben haben, mussten bislang aber fernab der großen Öffentlichkeit agieren. Mit "Life" wollen sie das Ruder nun herumreißen und genau diejenigen erreichen, die auf theatralische Inszenierungen im Stile der vermeintlichen Rock-Opern von THE WHO und PINK FLOYD abfahren, gleichzeitig aber eher im traditionellen Melodic Rock verwurzelt sind.



Und die Herren bei JONO wissen definitiv, was sie hier tun. Die zehn neuen Tracks sind zwar relativ sperrig, unterstreichen in ihrer Dramaturgie aber vollends den Musical-Charakter und unterwerfen sich schließlich voll und ganz dem vorgegebenen Konzept. Man stelle sich mal vor, das TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA würde das schmückende Beiwerk herausnehmen und sich in Richtung Hardrock orientieren und schon bekommt man eine etwaige Idee davon, was auf "Life" passiert. Umgekehrt muss man aber in Kauf nehmen, dass es der Platte an wirklich markanten Augenblicken mangelt. Echte Hooklines sind nicht aufzufinden und da die Geschichte ganz oben auf der Prioritätenliste steht und ihre theatralische Darbietung eigentlich wichtiger scheint, als der tatsächliche Output, bleibt das Bauchgefühl ein wenig auf der Strecke und weicht einer arg verkopften Haltung. Und dennoch: Als Musical mit Progressive-Rock-Charakter funktioniert "Life" wirklich gut, nicht zuletzt weil die Platte nicht vorgibt, etwas zu sein, was sie gar nicht sein kann. Fans der Materie und der ersten QUEEN-Alben werden ihre Freude an "Life" haben, sind letztendlich aber auch die einzige Zielgruppe. Aber das interessiert die Herren Musiker wenig - und dafür haben sie meinen uneingeschränkten Respekt!