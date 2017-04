Seinerzeit kritisiert, heute gefeiert!

Der Release des zehnten JUDAS PRIEST-Studioalbums stand anno 1986 unter keinem guten Stern. Die deutliche Kurskorrektur wurde von treuen Fans verachtet, die Keyboards aufs Schärfste verurteilt und "Turbo" als bis dato schwächstes Werk der britischen Legende abgestempelt. Aus heutiger Sicht kann man über derlei Intoleranz natürlich gerne schmunzeln, schließlich haben einige Songs aus dieser Ära immer noch einen Platz im Live-Set, und bedenkt man, was sich die Band nach der Rückkehr ihres etatmäßigen Frontmanns im Studio erlaubt hat, würde man eine Scheibe wie "Turbo" heute mit Kusshand nehmen.

Pünktlich zum Jubiläum des Kultalbums wird "Turbo" nun ein weiteres Mal veröffentlicht, und das mit noch einmal deutlich verbessertem Sound und reichhaltigem Bonus. Die Gitarren auf "Turbo 30" sind wesentlich dominanter als auf dem Original, Halfords Stimme kommt irgendwie auch besser und wird nicht von den Melodien verschluckt, und die Songs... ja, die sind immer noch richtig stark! 'Locked In' und 'Private Property' gelten bis heute als stille Juwelen im PRIEST-Katalog, 'Out In The Cold' und 'Reckless' schließen sich direkt an, und Geschichten wie 'Turbo Lover', 'Wild Nights, Hot And Crazy Days' und 'Rock You Around The World' muss man wohl niemandem mehr vorstellen, der sich jemals ernsthaft mit dieser Band beschäftigt hat.

Der eigentliche Clou des Re-Releases ist jedoch das Bonusmaterial, bei dem man ohnehin aus einem reichhaltigen Fundus schöpfen kann, sich aber clevererweise dafür entschieden hat, einen kompletten Live-Gig zur nachfolgenden Tour zu verwerten. Die Show aus Kansas City wurde im Mai des gleichen Jahres aufgezeichnet, umfasst den größten Teil des Albums und darüber hinaus natürlich Standards wie 'Living After Midnight', 'Hell Bent For Leather', 'Breaking The Law' und 'Metal Gods' - Nummern, die bereits damals unsterblich waren und es bis heute geblieben sind. Im Gegensatz zum unrühmlichen "Unleashed In The East"-'Studiowerk' ist der Sound hier ohne viele Overdubs übernommen worden, was angesichts der tollen Verfassung, in der sich die Herren hier befanden, auch nicht nötig gewesen wäre. Am Ende ist es vielleicht sogar die raueste offizielle Aufnahme, die man von JUDAS PRIEST jemals zu hören bekommen hat, und das bei einer Spielzeit von immerhin knapp zwei Stunden.

Das dicke Digipak enthält ferner noch einige interessante Linernotes, in denen sich die Musiker zur Grundidee von "Turbo" äußern und sich vielleicht auch ein letztes Mal indirekt rechtfertigen. Doch man fragt sich: Warum? "Turbo" ist ein geiles Album, "Turbo 30" ein wertiger Erbe und JUDAS PRIEST im Jahr 1986 nach wie vor eine der besten drei Metal-Acts der Welt!

Anspieltipps: Turbo Lover, Reckless, Locked In