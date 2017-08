Tell It To The Judge

Cooler Retro-Stoff aus Illinois

Nach ersten Gehversuchen vor gut zehn Jahren unter dem eigenwilligen Namen UNFALLEN, fanden Dylan Jarrett (G) und Evan Anderson (D) über einen kurzen, deutlich härteren Umweg als RIPPER, schlussendlich in Bassist Kevin Jones und Sänger Tyler Swope genau die Mitstreiter, die es brauchte um exakt jene Musik darbieten zu können, die den beiden, seit Kindheitstagen befreundeten Freaks, seit jeher am Herzen liegt.



Als THE JUDGE gelingt dieses Vorhaben ganz vorzüglich, denn die von der Truppe erwähnten wichtigsten Inspriationsquellen LED ZEPPELIN, BLACK SABBATH, DEEP PURPLE und RUSH sind auf dem Erstlingswerk der Formation aus Granite City, Illinois durchgehend präsent und immer wieder zu vernehmen.



Da auch der Sound im Gesamten und zudem auch noch der Gesang von Tyler schwer nach zeitgemäßem "Retro"-Rock klingen, liegen als weitere Referenzen Bands wie GRAVEYARD, WITCHCRAFT (vor allem die früheren Werke von Magnus Pelander und Co. kommen einem bei Hören immer wieder in den Sinn, nicht zuletzt auf Grund des ähnlichen Timbres der beiden Sänger), KADAVER oder HORISONT auf der Hand.



Das feine Gespür des Quartetts ihren satten Rock mit furztrockenem Blues zu kombinieren und die Chose mit einem Hauch Progressive Rock zu garnieren, lässt Tracks wie 'Empty Halls' oder 'Strange Ways' (für den offenbar UFO in der Prä-SCHENKER-Phase Pate gestanden hat) zu markanten und eigenständigen Kompositionen werden.



Da der Vierer obendrein einige Nummern (wie etwa 'High Flyin’') mit einer Psychedlic-Patina zu ummanteln versteht und darüber hinaus generell ein gutes Gespür für Hooks besitzt und auch mit einprägsamen Refrains nicht geizt, wird "Tell It To The Judge" - so unoriginell manch’ einer diese Gangart inzwischen auch finden mag - zu einem Album werden, das man als Hard Rock-Fan mit Vorliebe für die erwähnten Altvorderen und die Retro-Generation auf Anhieb ins Herz schließen wird.