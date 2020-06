Der Walnussbaum blüht wieder.

Etwas verspätet ist die neueste Veröffentlichung von JUGLANS REGIA aus Italien bei uns herein geschneit, die aktuelle EP "Memorie Dal Presente", die im Studio von Freddy Delirio von DEATH SS aufgenommen worden ist. Die Band hat sich nach ihrer Auflösung von einigen Jahren wieder zusammengetan und um einen festen Keyboardspieler auf Quintettstärke vergrößert. Vom Heavy und Prog Rock ihrer früheren Tage hat sich die Gruppe auf der EP ein wenig entfernt, ohne gleich seicht oder soft geworden zu sein.

Dass dem überhaupt nicht so ist, demonstrieren 'L'Imperdonabile' und 'Maschere' mit ihren genau ausgearbeiteten Arrangements, die alle vier Instrumente plus Stimme deutlich hören lassen. Gegenüber Keyboards im Rock habe ich gewisse Vorbehalte, doch an der Powerballade 'Primo Istinto' und dem finalen Mid-Tempo-Stück 'Le Virgole Del Tempo' ist festzustellen, dass die vielseitigen Sounds der Tasten der Musik von JUGLANS REGIA gut bekommen sind. Sogar der stellenweise poppige Sound in der letzten Nummer fügt sich ungezwungen ein. Neben der wirklich guten Klangqualität der neuen CD schafft die Band es nach wie vor, Rockmusik in italienischer Sprache völlig natürlich und unaufgesetzt darzubieten.

Insofern ist JUGLANS REGIA auch nach mehrjähriger Pause musikalisch wiedererkennbar, hat sich jedoch zugleich weiterentwickelt. "Memorie Dal Presente" kann auf der Bandcamp-Seite der Gruppe bestellt werden.