Kontraste mit nachhaltiger Wirkung!

Im Gegensatz zum zeitgleich veröffentlichten "The Black Coming" geht es auf "La Strada" schon wesentlich turbulenter zur Sache. JUMALHÄMÄRÄ setzt zwar nach wie vor auf verträumte Ambient-Soundscapes, öffnet sich hier jedoch auch dem gänzlich progressiven Feld und kokettiert bisweilen sogar mit den etwas verquereren Kompositionen aus dem BJÖRK-Katalog, den die Finnen sicherlich schon einmal eingehender studiert haben dürften - und dies wohlgemerkt nicht nur, weil die Vocals sehr stark an den Output des isländischen Wunderkinds angelehnt sind.

"La Strada" beginnt sehr lebendig und gleichzeitig melodisch, bietet einen sehr deutlichen Kontrast zu "The Black Coming", hat phasenweise gar eingängige Passagen und träumt sich auf einer ganz anderen Ebene weg als der Parallelrelease mit seinem propagierten Minimalismus. Vor allem in Songs wie 'Ecstasy In Blood - A Ballad' und 'A Deluge (IV)' ist die Symbiose aus melancholischen Gesängen, experimentellen Arrangements, dezenter Elektronik und besagten Klangflächen extrem eindringlich und mindestens auf dem gleichen Niveau wie der Output der angesprochenen Nordeuropäerin. Und auch im chaotischen Abschlussgebilde 'Of Enlightment Righteousness Pt. II', bei dem sich JUMALHÄMÄRÄ als verkappte Noise-Truppe mit Hang zum Chaos präsentiert, ist der Anspruch ein ziemlich hoher, der musikalisch aber auch voll und ganz bestätigt werden kann.



Was man den Finnen einzig und allein vorwerfen muss, ist die extrem kurze Spielzeit dieser Platte. Man kann sich zwar damit brüsten, gleich zwei Scheiben gleichzeitig in die Regale zu stellen, doch angesichts der jeweils bescheidenen Spieldauer möchte ich dieses Argument nicht gelten lassen. Das Songmaterial indes ist klasse, da gibt es gar keine Zweifel. Aber ein bisschen mehr darf es beim nächsten Mal trotzdem sein!



Anspieltipps: Ecstasy In Blood - A Ballad, A Deluge (IV)