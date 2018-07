Ganz tief in sich gekehrt: Das Experiment namens Minimalismus.

Es wäre vermessen, "The Black Coming" als Single anzupreisen, denn immerhin sind die Urheber dieses Werkes ambitioniert genug, den einzigen Track dieses Releases auf stolze 21 Minuten zu dehnen. Gelegentlich wäre es aber vielleicht doch sympathischer, würde die Truppe aus dem finnischen Skisport-Mekka Lahti sich hier und dort kompakter präsentieren und ihre Ambient-Mixturen etwas mehr auf den Punkt komponieren. Dann nämlich wäre es mitunter auch wesentlich einfacher, die minimalistisch ausgestattete, verhaltene Klangreise, die JUMALHÄMÄRÄ hier vollendet, auch besser zu greifen und schließlich auch zu durchschauen.

Umgekehrt ist 'The Black Coming' in einem sehr schönen Fluss, nutzt den vermeintlichen Tunnelblick für einen klaren Fokus und schafft eine Stimmung, die weitestgehend von Melancholie und Traurigkeit bestimmt ist, ohne dabei wirklich Tränendrüsen-Elemente bemühen zu müssen. JUMALHÄMÄRÄ steht im 20. Jahr des Bestehens immer noch für außergewöhnliche, experimentelle Sounds, geht diesmal aber noch tiefer in sich als auf den letzten Alben (man höre nur mal in die Bandcamp-Diskografie rein) und präsentiert zum Jubiläum wohl genau die Veröffentlichung mit der bescheidensten Instrumentierung und der am extremsten introvertierten Atmosphäre. Das mag nicht jedem gefallen, zumal sich die Herren immer noch als Verfechter des avantgardistischen Black Metals sehen - spannend ist es aber, da müssen wir nicht lange diskutieren, allemal!