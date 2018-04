Keine Boni, dafür verbesserter Sound.

Alles neu macht der Mai – oder so. Dass wir erst April haben, stört die US-Death-Formation JUNGLE ROT nicht die Bohne, deshalb werden bereits jetzt diverse olle Kamellen bzw. Studioalben der Truppe im neuen Soundgewand (remastered) in die Läden gestellt. So auch "What Horrors Await", die fünfte der bis heute acht veröffentlichten Scheiben der Band. Ursprünglich ist das Teil im Jahr 2009 erschienen, und wurde damals auch vom Kollegen Martin Loga bereits einer Autopsie unterzogen, weshalb ich das Review diesmal etwas anders aufbauen werde als sonst.

Beginnen wir doch mit der Ausstattung, hier kann ich keine Veränderung zur originalen Version von 2009 feststellen. Bonustracks wurden der Wiederveröffentlichung also keine spendiert, was ich etwas schade finde. Glücklicherweise wurde das auch beim Albumcover so gehalten, denn auch dieses ist in einer unveränderten Version übernommen worden. Und wenn ich das sage, dann meine ich das auch so. Es gibt also auch keinen silbernen Rand mit einem "Remastered"-Schriftzug oder veränderte Farben oder sonstigen Nonsens. Sehr löblich, denn ich bin absolut kein Freund von Re-Releases, bei denen im Cover-Artwork herumgepfuscht wurde.

Der Sound der Scheibe wurde wie eingangs erwähnt einem Remastering unterzogen. Im Review zur ursprünglichen Version bemängelte Kollege Martin ja unter Anderem den etwas glattgebügelten Sound, und der wurde meiner Meinung nach etwas verbessert. Er klingt zwar immer noch ziemlich glatt, hat aber im Vergleich zu vorher schon deutlich mehr Druck. Leider lag mir nur ein Stream der neuen Version vor, aber eine Verbesserung ist schon erkennbar. Offenbar war die Band selbst nicht glücklich mit dem Sound der Scheibe, denn warum sollte man sonst ein so junges Release bereits einem Remastering unterziehen?

Qualitativ bewegt sich "What Horrors Await" in der Diskographie von JUNGLE ROT im soliden Mittelfeld. Klar, man darf hier keine technisch hochwertigen Spielereien erwarten, aber die Songs machen schon Spaß und wissen vor allem durch den hohen Groovefaktor zu gefallen. Auch die langsameren Nummern finde ich gut gelungen, aber das größte Hitpotential haben natürlich nach wie vor die schnelleren Nackenbrecher 'Nerve Gas Catastrophy' und 'Straight Jacket Life'. Leider haben diese auch eine eher kürzere Spielzeit, aber insgesamt ist "What Horrors Await" schon ganz gut ausgewogen und bietet genug Abwechslung.

Auch wenn die Wiederveröffentlichung der 2009er Scheibe "What Horrors Await" von JUNGLE ROT etwas lieblos erscheint, weil es keinerlei Bonustracks gibt, so wurde doch immerhin der Sound einer Frischzellenkur in Form eines Remasterings unterzogen. Damals war der etwas zu glatte Klang des Albums immerhin einer der größten Kritikpunkte im Review von Martin Loga. Hier wurde etwas nachgebessert, im Jahr 2018 tönt das alles deutlich druckvoller aus den Boxen. Auch am Artwork hat man sich nicht vergangen, was ich sehr löblich finde. Wem das Teil in der Sammlung noch fehlt, dem würde ich auf jeden Fall zur Wiederveröffentlichung raten, alleine wegen dem besseren Sound. Für Besitzer des Originals bieten sich hingegen wenige Anreize, sich die 2018er Version ebenfalls ins Regal zu stellen.