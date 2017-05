Jupiter Falls? Nö, Jupiter will rise!

Auf den britischen Inseln scheint sich JUPITER FALLS bereits einen guten Namen erspielt haben zu können und auch in Frankreich konnte die Formation aus Leeds schon Fans gewinnen. Schließlich durfte man dort für Jake E. Lee und RED DRAGON CARTEL schon mehrfach als Support-Act auftreten.



Nicht zuletzt durch die Tatsache, dass die Burschen vor kurzer Zeit eine deutsche Management-Agentur als Business-Partner haben finden können, dürfte der dem Augenschein nach noch blutjunge Fünfer nun aber auch in Zentral-Europa flächendeckend wahrgenommen werden.



Ob es denn auch hierzulande zum Erfolg reicht? Abwarten, die Vorzeichen dafür scheinen aber auf jeden Fall gegeben, denn das vorliegende Zweitlingswerk der Briten erweist sich auf Anhieb als überaus gefälliges Stück Rockmusik.



Zwar kommen nicht alle Tracks dermaßen zwingend aus den Boxen wie das brachial riffende und im Stile frühere DISTURBED groovende 'This Sickened World', die abgefahrene, von MUTINY WITHIN-Mastermind Chris Claney gesangstechnisch unterstützte Modern-Metal-Komposition 'This Is A War We Can Not Win', oder das semi-balladeske, mit NICKLEBACK’scher Eingängigkeit versehene 'Call Me' (womit auch die stilistische Bandbreite von JUPITER FALLS umfassend beschrieben wäre), der gut ausgewogene Mix aus traditionellem Stadion Rock, einer amtlichen Dosis Melodien und einem überaus modernem Soundgewand sollte aber auch hierzulande ebensoviele Hörer finden wie in der Heimat der Band.



Anzunehmen also, dass wir von JUPITER FALLS schon bald mehr zu hören bekommen. Zum einen, weil der Mix in einer Bühnendarbietung sicher noch ein wenig deftiger und mitreißender rüberkommt und sich so mancher Festival-Veranstalter diesen Mix wohl nicht entgehen lassen wird - und zum anderen, weil der "Untertitel" der Scheibe ohnehin eine Fortsetzung voraussagt.