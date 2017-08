Nachwuchshoffnung.

Mit gerade mal fünf Stücken - sämtlich keine Long Tracks - bietet die EP "Odyssey" hörenswerten, vielseitigen, kraft- wie gefühlvollen Prog mit tollen Arrangements, Wendungen und Brüchen. Das klingt nach einer erfahrenen, großen Band. Doch jetzt kommt's: JUPITER HOLLOW besteht nur aus zwei Mitgliedern, und zwar zwei jungen Burschen von etwa 20 Jahren, die alles selbst geschrieben und gespielt haben!

Bei Prog aus Kanada denkt jeder wohl zuerst an RUSH. Auch JUPITER HOLLOW ist ganz klar von RUSH der mittleren Phase beeinflusst. Der Eindruck wird noch durch die leicht quakige Stimme des Sängers verstärkt, die derjenigen Geddy Lees ähnelt. "Odyssey" eröffnet mit 'Deep In Space', einem variablen Stück, das von ruppigem Prog Metal bis zu ruhigen, fast verträumten Passagen reicht (eine Spezialität von JUPITER HOLLOW, wie sich beim Anhören der EP herausstellen soll) und mit einem interessanten Bass-Spiel aufwartet. Das kurze 'Ascending' verbreitet eine kontemplative Stimmung und erinnert ein wenig an frühe Hogarth-MARILLION. Danach variiert 'Hades Heart' sehr gekonnt und eigenwillig das Tempo und überrascht mit einem eigenwilligen Gitarrensolo. Leider bleibt das Stück melodisch etwas unentschieden. Darauf folgt die Abrissbirne 'Over 50 Years', die verhindert, dass sich zuviel Harmonie breitmacht, aber nicht ganz zu der Stimme passt. Am Ende steht das Titelstück, das durch Melodie, Arrangements und progtypische Rhythmuswechsel punktet und die Inspiration durch RUSH deutlich erkennen lässt.

Alles in allem ist "Odyssey" eine nicht überwältigende, aber sehr beachtliche erste Arbeitsprobe der jungen Band geworden. Wenn die Jungs mit diesem Talent und wachsender Erfahrung weitermachen, könnte JUPITER HOLLOW eines Tages ein anerkannter Name bei Freunden dieser Musikrichtung sein.