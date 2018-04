Alternative Rock für Fortgeschrittene

Wer zwischen den Stühlen steht, braucht keine Sitzauflage, was mitunter ein wenig ungünstig ist, wennm man sich livehaftig im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch abspielt. JUPITER ZEUS aus dem australischen Perth gehört trotz des jungen Durchschnittsalters der beteiligten Akteure jedenfalls zu denjenigen Combos, die sich zuletzt auf allen möglichen Bühnen Down Under haben sehen lassen, und bringt daher auch ein bisschen Erfahrung mit ins Studio, die man in den sechs Stücken von "Eyes On The Prize" auch umgehend zu spüren bekommt. Das Quartett zockt nicht einfach nur den lässigen Alternative-Stiefel herunter, noch will man auf Teufel komm raus den dreckigsten Stoner-Groove kreieren.



Die Wahrheit liegt stattdessen dazwischen und bietet den Herren eine Menge Freiraum, in alle erdenklichen Richtungen zu agieren, weshalb in 'Midnight Renegade' beispielswiese auch mal ein Modern-Metal-Arrangement greift, die Eindringlichkeit der STONE TEMPLE PILOTS in 'Arise' auf die Leidenschaft von ALICE IN CHAINS trifft und 'Read It And Weep' sich auch mal das Recht herausnimmt, die Palm Springs-Einflüsse ein bisschen auf den Kopf zu sstellen: Denn nichts liegt JUPITER ZEUS ferner als konventionelles Songwriting innerhalb der alternativen Sparte!



Folgerichtig benötigt es auch mal wieder ein bisschen Extrazeit, bis man mit den grungigen Klängen der sechs Tracks dieser EP warm geworden ist, denn leicht machen es die Australier einem beileibe nicht. Doch sperrt man sich selbst anfangs noch gegen den verschlossenen Sound von "Eyes On The Prize", stellt man mit jedem weiteren Durchgang deutlicher fest, dass bei diesem Quartett vor allem zwischen den Zeilen eine Menge passiert - oder eben zwischen den Stühlen, wo sich die Band mit Vorliebe bewegt. "Eyes On The Prize" ist kein leicht verdaulicher Silberling, für Fans der genannten Acts aber definitiv die Mühe wert!



Anspieltipps: Saviour With Destruction, Midnight Renegade