Gebremster Gewaltakt

Manchmal ist es einfach sofort da, das Gefühl, etwas Spezielles zu erleben und einen weiteren Schatz aus dem Underground entdeckt zu haben, den man abseits der Schreiberling-'Karriere' wahrscheinlich nie zu Ohren bekommen hätte. Bei den ersten beiden Nummern des neuen JUPITERIAN-Albums schleicht es sich eben ein, dieses Gefühl, obschon die Brasilianer nun nicht allzu spezielle Tonkost abliefern.



Heroische Lavasounds mit unterschwellig eingebauten Melodien und einer dreckigen, dem Sludge nahen Performance bekommt man in 'Matriarch' und 'Unearthly Glow' auf die Ohren, während einem der eiskalte Schauer wohlig über den Rücklen läuft - wirklich grandioser Stoff.



Doch komischerweise hält sich die Band im Folgenden nicht mehr an die erfolgreiche Rezeptur, sondern experimentiert mit kurzen Industrial-Fragmenten ('Terraforming'), hypnotisiert mit relativ monotonen Stakkatos ('Us And Them') und bringt auch die post-metallische Beklemmung nicht so elegant auf den Punkt, wie man es sich in einem gewaltig startenden Track wie 'Forefathers' gewünscht hätte. Pulver verschossen?



Mitnichten, denn mit 'Sol' steht am Ende von "Terraforming" noch ein echter Doom-Gigant, der zumindest Teile dessen wieder kompensieren kann, was in der Zwischenzeit auf der Strecke geblieben ist. Doch zwischen dem erhofften Start-Ziel-Sieg dieser jungen Brasilianer stehen leider auch einige mittelmäßige Kompositionen, in denen die Fertigkeiten der Herren Musiker zwar ebenfalls aufblitzen, aber nicht in vollem Maße abgerufen werden. Das besagte Gefühl relativiert sich leider wieder, doch es bleiben immerhin drei richtig starke Songs, mit denen JUPITEERIAN einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und das ist für den Start schon mal eine ganze Menge!