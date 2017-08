Industrial-Eigensinn für ganz starke Nerven.

KILLING JOKE und KMFDM sind die Acts, die sofort ins Gedächtnis schießen, wenn man die neue JURATORY-Platte in Empfang nimmt. Und warum? Nun, ganz klar weil die beiden Legenden den Mischmasch aus Industrial Metal, Elektronik, Thrash und Hardcore allemal besser beherrschen als diese weitestgehend unbeholfenen und abstoßend extravaganten Norweger.

Das schon nicht gerade aufregend betitelte neue Album ist ein ziemlich kruder Mix aus uralten Industrial-Grooves, launischen Lärmeruptionen und außergewöhnlichen Soundmalereien, wie man sie bereits Anfang der 90er nicht mehr hören wollte. Die Songs haben selten eine klare Linie, die unbeherrschten Shouts sind über weite Strecken extrem nervenaufreibend, und wenn man bei den Arrangements von strukturierten Abläufen reden möchte, ist man sicherlich überall, aber nicht bei "Dark Works In Progress".



Natürlich braucht der experimentelle Sektor des Industrial-Genres eine gewisse Extravaganz, schließlich gilt es gerade hier, mit ausgefallenen Ideen am besten auch um jeden Preis aufzufallen. Aber bei JURATORY ist dieser Preis schlichtweg zu hoch, denn er besteht in der völligen Demontage kompositioneller Richtlinien, die man schlussendlich einem völlig undurchsichtigen musikalischen Konzept opfert. Die Musiker werden es wohl selbst ganz gut finden; aus Sicht des Hörers ist "Dark Works In Progress" allerdings tatsächlich ein Werk, das gerade erst in den Kinderschuhen steckt!