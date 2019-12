Nothing But Love

Wo ist der Punkt? Und wo das Komma?

Das Ansinnen, kunterbunte Unterhaltung zu produzieren und sich dabei nicht zwingend von irgendwelchen Schubladen eingrenzen zu lassen, ist aus mehreren Perspektiven sicherlich ein höchst erstrebenswerter Vorsatz. Schwierig wird es allerdings, wenn sich die eigene Ideenvielfalt nicht mehr einfangen lässt und so viele Grenzen überschritten werden, dass weder eine klare Linie noch ein musikalisches Gesamtkonzept zu erkennen sind. Und wo wir gerade schon davon sprechen: "Nothing But Love" gehört in genau diese Kategorie.

Das neue Album der Ska-Punks aus Kalifornien ist stilübergreifend unterwegs, schwört ebenso auf soulige Noten und auf Alternative Pop wie auf die eigenen Wurzeln im bebläserten Rock'n'Roll, nimmt dabei aber so viele verschiedene Aspekte in den Gesamtsound auf, dass man schon zur Hälfte der Zeit nicht mehr weiß, ob man nun Teil eines intimen R&B-Konzerts ist, fröhlich mit den beschwingten Melodien mitgehen soll oder doch eher die Mainstream-Eigenschaften des Pop-affinen Werkes in den Mittelpunkt des Interesses rücken sollte - denn irgendwie ist "Nothing But Love" alles in einem. Oder versucht es zumindest zu sein...

So schön diese Vielfalt in der Draufsicht schließlich auch sein mag, so verwirrend und ermüdend ist das ständige Wechselspiel aber letztendlich auch. JUST FRIENDS hat eigentlich gar keine großen Ansprüche, vergisst aber dennoch, dass die schlichten Momente manchmal die besten sind - das zeigt sich in den wenigen wirklich erbaulichen Songs des neuen Albums, in denen der weltliche Fokus dann doch mal über Bord geworfen wird. Insgesamt ist das Ganze aber doch eher befremdlich und auf Dauer dann auch relativ anstrengend.