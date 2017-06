Ein kleiner Vorgeschmack.

Im August wird das neue Album der Industrial-Pioniere erscheinen, meiner Zählung nach das 20., aber es ist schwierig, zwischen "richtigen" Alben und Remix-Compilations zu unterschieden, wozu uns die Band einen kleinen Appetitanreger serviert. Dazu gibt es als Erstes das Stück 'Hell Yeah', das auch so auf dem kommenden Album enthalten sein wird. Wenn der Rest des Albums so wird, dürfen wir uns freuen. Schnell, direkt und hart auf die Nuss, so mag ich Sascha und seine Bande, auch wenn die Instrumentierung gelegentlich etwas weg vom Rock in Richtung seichterer Tanztempel schielt. Dazu folgt das von Lucia Cifarelli gesungene 'Freak Flag' in einer editierten Version. Auch von der heftigeren Sorte, aber mit einem feinen Refrain versehen, scheint auch dieser Song ein Volltreffer zu sein, trotz einiger Dancefloor-Standard-Keys. Sollte uns im August etwas Großes bevorstehen?



Aber bis hierhin ist "Yeah!" eine Singleauskoppelung des kommenden Albums und für Fans nur bedingt interessant, es sei denn, die können nicht warten, bis die Songs zusammen mit mindestens einem halben Dutzend weiteren Liedern regulär im Player rotieren dürfen. Sind die anderen drei Lieder den Erwerb der EP wert?



Wie man es von KMFDM kennt, sind die anderen drei Stücke Remixe oder alternative Versionen, darunter gleich zweimal das neue 'Hell Yeah'. Tatsächlich ist der Remix der Band LORD OF THE LOST gelungen und gibt dem Stück einen Goth-Touch, während die Industrial-Anteile weniger werden. Mir gefällt das Original besser, weil es direkter und kompromissloser ist, aber diese Version ist auch nicht zu verachten. Dass die EP auch nochmal einen Edit desselben Songs enthält, ist dann aber schon ein bisschen überflüssig, auch wenn die um eine Minute gekürzte Aufnahme mir fast besser gefällt als die Albumversion.



Außerdem serviert uns KMFDM einen Remix des vor 15 Jahren aufgenommenen Songs 'Attak'. Nochmal heftig und mit einem schnellen Beat, allerdings gebremsten Gitarren, klingt die 2017er Version aggressiv und mitreißend.



Unter dem berühmten Strich bleiben zwei Remixe übrig und zwei gekürzte Lieder des kommenden Albums als Anreiz, die 'Hell Yeah'-Single zu kaufen. Die Remixe sind beide klasse, die gekürzte Version des neuen Songs fast besser als das Original. Ist das eine Kaufempfehlung? Wenn, dann nur für absolute Fans. Für Normal-KMFDM'ler dürfte das Ganze doch ein wenig zu dürftig ausgefallen sein, um mehr als die Hälfte eines Albumpreises dafür zu investieren. Andererseits, wenn man nicht warten kann und nicht so genau auf den Euro schauen muss, macht man wenig falsch. Bei mir hat das Scheibchen jetzt bereits ein halbes Dutzend Spins durch und macht immer noch Spaß.