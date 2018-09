Von verpassten Chancen und besonderen Möglichkeiten ...

Würde man die vielen intelligenten Ansätze von "Gaijin" nicht gelegentlich mit Klischees vollpumpen, wäre das neue KMPFSPRT auch abseits der Musik auf jeden Fall ein spannendes Thema. Leider jedoch ist auch das aktuelle Werk im ständigen Zwiespalt den Punk-Rock-Durchschnitt ebenso mitzunehmen wie denjenigen, der auch mal etwas konkreter hinter die Texte blicken möchte - und das verpasst den 13 Songs hin und wieder einen unangenehmen Beigeschmack, gerade wenn die Band parallel auch noch etwas gemäßigter zur Sache geht.

Nichtsdestotrotz ist auch "Gaijin" mit einer ganzen Palette echter Hits gesegnet, die sich einerseits natürlich durch angenehm melodische Widerhaken in den Vordergrund schieben, manchmal aber auch einfach nur mit knackigen Gitarrensounds und flott-beschwingten Grooves auszuzeichnen. 'Kreuze' und 'Bilderflut' machen ebenso viel Spaß wie 'Cháteau Migraine', auch wenn (oder gerade weil) die Inhalte hier wirklich kritisch und politisch sind. Und wer will nicht zu 'Freut euch nicht zu spät' und 'Asche' mit geölter Stimme lauthals mitgrölen? Es gibt sie jedenfalls, diese Momente, die das neue KMPFSPRT-Album absolut lohnenswert machen. Sie sind eben nur nicht flächendeckend vertreten, denn speziell wenn das Tempo mal etwas gedrosselt wird und man Punk-Rock-Geschrammel gegen Indie-Romantik eintauscht, öffnet sich "Gaijin" der Beliebigkeit und leider auch einem Mainstream, der eigentlich nicht zur Zielgruppe der Musiker gehört. Und dass man manche Themen ausgerechnet in diesen Songs ('Münchhausen', 'Pauken & Trompeten') mit plakativen Statements untermalt, ist nun auch kein erhellendes Erlebnis.

Insofern muss man am Ende auch klar konstatieren, dass KMPFSPRT einige Chancen ordentlich versemmelt hat - vor allem aber die Chance, ein aussagekräftiges und musikalisch wie textlich erstklassiges Werk abzuliefern. Am Ende mögen es vielleicht nur Nuancen sein, aber in der Summe sind sie leider nicht mehr zu vernachlässigen.



Anspieltipps: Cháteau Migraine, Kreuze