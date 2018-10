Eigenwillig, irgendwie seltsam, aber nicht uninteressant

KNRD ist das Nebenprojekt von BLUTGERICHT-Sänger Konrad Schneider, der seinen etatmäßigen Schlagzeuger Marc Höffer ebenfalls überzeugen konnte, abseits der gängigen Pfade neue Wege zu erkunden. Und tatsächlich meldet sich die Truppe auf ihrer ersten EP erfolgreich aus den Gothic/Industrial/NDH-Welten ab. "Un/glücklich allein" hat zwar eine ähnliche Basis, gibt sich aber gerne verträumter, manchmal auch experimenteller, auf jeden Fall aber nicht so straight und vor allem nicht in Gänze elektronisch - klingt gar nicht mal so schlecht!

Mit dem einleitenden Titelsong und dem nachfolgenden 'Alle meine Zähne' öffnet sich KNRD sogar für alternative Sounds, und das auf eine sehr eigenwillige Weise. Die Melodieführung ist unkonventionell, Konrads Performance mag gewöhnungsbedürftig sein, hat aber irgendetwas Besonderes an sich, und da die Textwelten von KNRD trotz einiger plakativer Aussagen nicht in plumpe Phrasen verfallen, mag man auch hier keinen Einspruch einlegen. Lediglich das abschließende 'Zweckoptimiert' mit seinen ausnahmsweise brachialeren Riffs fällt ein wenig aus dem Rahmen, weil es sich musikalisch doch recht stark an den BLUTGERICHT-Vorlagen orientiert. Und irgendwie will hier der Funke dann auch nicht überspringen.

Dennoch macht KNRD auf dem ersten Release eine recht gute Figur. Die musikalische Ausrichtung sollte zwar noch mal diskutiert werden, weil Homogenität nun nicht im großen Maße gegeben ist, doch in der Summe hat das BLUTGERICHT-Duo samt seiner Mitstreiter ein recht eigenständiges Klangkonstrukt geschaffen, das zumindest für den Augenblick Interesse weckt.

Anspieltipp: Alle meine Zähne