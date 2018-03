Schönheit in sanften Noten

Kennt jemand die noch relativ junge Dramaserie "The Affair"? Fiona Apple steuert hier einen relativ außergewöhnlichen A-Capella-Soundtrack bei, an den man sich auch direkt erinnert fühlt, wenn man sich die zehn Stücke des neuen KO:MI-Albums "Songs Of Them" zu Gemüte führt. Sanna Komi, Solokünstlerin, Namensgeberin, Sängerin und Songschreiberin in Personalunion, vollführt hier den Kunstgriff, die Theatralik mancher TORI AMOS-Werke mit dem progressiven Anstrich der experimentellen BJÖRK-Alben zu vermischen, bedient sich dabei bei Soundtrack-artig aufgemachten Streicher-Emsembles, weiß aber auch um die Kraft minimalistischer Elektronik. Und ja: Minimalismus ist eine der Tugenden, mit denen KO:MI auf "Songs Of Them" zum Erfolg gelangt.



Die Songs sind zwar gerade zu Beginn ziemlich sperrig, und auch die Arrangements geben nicht allzu viel Struktur, doch je weiter man im Kontext fortschreitet, desto tiefer zieht KO:MI einen in den Bann, desto intensiver entwickelt sich der Art Pop zur hypnotischen Independent-Event-Show und desto mehr gewinnt Sanna Komis Stimme an Raum und Eindringlichkeit, bis man schließlich von ihr überwältigt und verzaubert wird.

Als leidenschaftliccher Fan der oben genannten Soloacts geht es mir daher wahrscheinlich nicht anders als vielen anderen Ersthörern: "Songs Of Them" hat eine schwer durchdringliche Aura, schenkt aber irgendwann grenzenlosen Zugang und offenbart die wahre Schönheit seiner Stücke. Vor allem für BJÖRK-Fans scheint dieses Album unverzichtbar!



Anspieltipps: Fake & Fraud, Us And Them, Eraser