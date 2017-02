Der passende Soundtrack zum Weltuntergang.

Meine Herren, was hat mich KYPCK vor nun drei Jahren umgehauen. Klar, auch das Debüt "Черно" stand bei mir hoch im Kurs (die Lücke namens "Ниже" konnte ich bisher nicht schließen), aber das dunkle, hoffnungslose "Имена на стене" rang mir 2014 9.5 Zähler ab (zur Rezension). Logisch das die Hoffnungen auf den Nachfolger immens sind.





Und wenngleich KYPCK den hohen Erwartungen nicht ganz standhält, auch "3epo" ist ein extrem starker Doom-Klumpen, voller Trauer und Drama und ganz befreit von Freude und Hoffnung. Wie gewohnt und geliebt ist auch das vierte Album der Finnen in russischer Sprache. Und wie gewohnt und geliebt gibt es tiefes Gitarrengebrumme der beiden ex-SENTENCED-Mannen Sami Lopakka und Sami Kukkohovi, viel Melodie und die zugleich harte wie dramatische Stimme Erkki Seppänens (DREAMTALE). KYPCK spielt also den bestens sitzenden Stiefel weiter herunter.

Und das darf man als zumindest positiv bewerten. Denn kaum eine andere Band steht songwriterisch so nah an der Stufe zum Weltuntergang wie KYPCK. Auch "3epo" ist vertonter Weltkrieg in allen Facetten - Trauer, Melancholie, Wut, Verzweiflung - natürlich passt da die Wahl der Sprache wie der Helm auf die Glatze, man wird förmlich von einem Sog der Sowjet-Realität mitgerissen. Besonders beeindruckt der elfminütige Longtrack 'На небе вижу я лицо (I See a Face in the Sky)' aus dem nach quälenden zehn Minuten plötzlich ein Marschrhythmus herausbricht, die Gefühlswelten verschmelzen. Das wütende 'Моя жизнь (My Life)' im direkten Anschluss passt dann natürlich bestens.

Im Grunde ist Album Nummer vier keinen Deut schwächer als der Vorgänger. Dennoch fällt meine Bewertung leicht schlechter aus. Vor drei Jahren war das "Hitpotenzial" (hahaha) noch etwas höher. Das ist auch alles. Deshalb sollten alle Doomfans auch sofort KYPCK antesten oder direkt bestellen. Es ist der passende Soundtrack für die kommenden vier Jahre.