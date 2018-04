Klangmatsch und eventuell ein bisschen Black Metal

Selbst wenn man davon ausgehen könnte, dass bei KABEXNUV wertiger Black Metal produziert wird, ist der neue Output des kanadischen Projekts nicht weiter der Rede wert. "Dzyan" ist klangtechnisch schon eine echte Herausforderung, da der Garagenmix des bestenfalls in Demo-Qualität vorliegenden, vierten Releases schon kaum zumutbar erscheint. Dass hier und dort ein paar sphärische Passagen eingebaut wurden, kann man mit ein bisschen Wohlwollen erahnen. Und wenn sich die Combo zur puristischen Raserei durchringt, wird hier derart eintönig und gesichtslos der infernalische Sturm bemüht, dass man gar kein großes Interesse daran findet, der Band überhaupt weiter zuzuhören.



Den einzigen Faktor, auf den sich "Dzyan" wirklich berufen kann, ist das halbwegs abwechslungsreiche Vorgehen im Rahmen der sieben neuen Kompositionen. Ansonsten ist der okkulte Stoff maximal für Sammler amerikanisch geprägten Black Metals spannend, für Freunde der gehobenen Schwarzwurzel-Tonkunst aber nicht mehr als eine wenig lehrreiche Randnotiz. Freaks dürfen sich auch gerne erkundigen, ob eines der auf 19 Einheiten limitierten Tapes noch verfügbar ist. Doch der gesunde Tipp an dieser Stelle: besser auf diese Rarität verzichten und das Geld in ein Album investieren, bei dem das Gesamtpaket stimmt. Den Soundmatsch des vierten KABEXNUV-Albums braucht man nicht wirklich.