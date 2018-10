Wunderbares Live-Dokument!

Eine leicht ungewöhnliche Strategie verfolgen die Retro-Rocker KADAVAR bei der Veröffentlichung von Live-Alben. "Live In Antwerp" aus dem Jahr 2014 war eigenständig nur auf Vinyl erhältlich und auf CD nur mit der Special-Edition von "Abra Kadavar". Mit "Live At Copenhagen" erscheint jetzt das zweite Live-Dokument der Berliner, welches auf CD auch nur als Bonus der Tour-Edition von "Rough Times" beiliegt. Dazu gibt es dann noch eine Vinylausgabe in unterschiedlichen Versionen, die mit den beiden Stücken 'All Our Thoughts' und 'Come Back Life' zwei Songs enthält, die nicht auf der CD-Version enthalten sind. Mehr Retro geht dann wohl fast nicht, wenn die Vinylausgaben in dieser Form aufgewertet und bevorzugt werden. Aber wenigstens können sich auch Fans, die keine Anhänger der großen schwarzen Scheiben sind, ein Live-Album von KADAVAR in die Regale stellen. Da die Tour-Edition zum regulären Preis einer CD angeboten wird, kann man hier durchaus von "Value For Money" sprechen, auch für die Fans, die sich bereits die Erstausgabe von "Rough Times" zugelegt haben. Vinyl-Anhänger haben die Qual der Wahl zwischen unterschiedlichen Ausgaben.



Dass sich das Ganze musikalisch sowieso lohnt, möchte ich hier nicht vergessen zu erwähnen. "Live In Copenhagen" klingt genau so, wie die Mucke von KADAVAR live zu klingen hat. Hier wurde nichts mehr nachträglich poliert. Die Songauswahl lässt auch keinerlei Wünsche offen. Und die mehr als 13-minütige Liveversion von 'Purple Sage' ist einfach nur göttlich. Diese Band muss man einfach nur lieben, oder?