Da läuten die Djent-Glocken.

Ja schreiben wir denn das Jahr 2012 oder gar 2011? Diese Frage muss sich beim Hören von "Ascendacy" quasi aufdrängen, denn KADINJA spielt Djent, wie er zur Hochzeit des einstigen Genre-Neulings (jaja: Wenn es denn ein Genre ist) gepriesen wurde. Aber was ist denn eigentlich los im Djent? Wie in kaum einer anderen Szene zeigt sich hier ein extrem hoher Verschleiß. Von etlichen Bands und Ein-Mann-Projekten lassen international, außer natürlich MESHUGGAH, noch PERIPHERY, TESSERACT und bereits mit Abstrichen TEXTURES oder UNEVEN STRUCTURE von sich reden ( - mit einer Geheimwaffe aka TWELVE FOOT NINJA).



KADINJA versucht auf jeden Fall mit "Ascendacy" das synkopierte Groovegemetzel wieder unters Volk zu bringen, was den Franzosen (was oft ein gutes Land ist, wenn es um Djent geht) auch ganz gut gelingt, denn musikalisch lässt das Quintett nichts anbrennen. Bei Songs wie ''Til The Ground Disappears' oder 'Ropes Of You' (der vielleicht beste Song) ziehe ich meinen imaginären Hut. Oft muss ich beim Hören von "Ascendacy" an VILDHJARTA (die Disharmonien) oder MONUMENTS (das Groove-Level) denken, was bei mir durchaus positiv besetzt ist.



Dennoch bringt KADINJA einige dem Djent latent bekannte Makel mit sich: Die Mischung aus Gebrüll und Klargesang ist weder sonderlich originell, noch sind die Gesangslinien wirklich mitreißend, doch ohne sie wäre es vermutlich zu monoton. Ein weiterer Dämpfer sind die doch sehr ausgelutschten Djent-Grooves, der Youtuber Stevie T. hätte seine Freude an diesem "Best-Of Djent". Aber ich muss auch gestehen, dass das Rhythmusgeschiebe gerade wegen des so typischen Charaktes seinen Reiz hat - es macht für Djent-Nerds einfach Spaß. Und darum geht es doch im Leben.



Einen erneuten Boom wird KADINJA aber sicherlich nicht auslösen, dazu ist "Ascendacy" leider zu beliebig ausgefallen. Djent-Puristen werden das Album wahrscheinlich trotzdem abfeiern. Ich freue mich trotzdem lieber auf das bald erscheinende UNEVEN STRUCTURES-Album.