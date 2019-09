Live-Vollbedienung der deutschen Vollgasrocker!

Es ist noch nicht einmal ein halbes Jahr her, dass die Jungs von KÄRBHOLZ mit ihrem neuen und geilen Album "Herz & Verstand" im Gepäck auf Tour gingen. Und jetzt beglücken uns die vier Rocker bereits mit einem Livemittschnitt von eben jener Konzertreise. Gefilmt wurde hierfür der Auftritt am 20. April im Palladium Köln, was ja quasi einem Heimspiel gleichkommt. Dass die Show ausverkauft war, versteht sich von selbst, denn immerhin zählt das Quartett inzwischen mit zu den beliebtesten Deutschrockbands überhaupt.

Und dieser Mitschnitt zeigt auch auf eindrucksvolle Weise, warum das so ist. Es ist hier gelungen die ganz spezielle Atmosphäre eines KÄRBHOLZ-Konzertes perfekt für den Genuss im heimischen Wohnzimmer festzuhalten. Vom ersten Ton fühlt man sich mittendrin statt nur dabei. Hier geht ein dickes Lob an die Produzenten dieses Teils, die einen richtigen super Job abgeliefert haben, und dies in dieser relative kurzen Zeit von nicht mal einen halben Jahr. Vor allem wenn man bedenkt, wie manch andere Kapellen fast eine halbe Ewigkeit dafür benötigen. Sowohl Schnitt als auch Bildführung sind top. Der Sound knallt sowohl in Stereo als auch in 5:1. Besondere Momente, wie der Akustikteil, in dem 'All Meine Narben' und 'Hier!' von Sänger Torben Höffgen nur von Gitarrist Adrian Kühn begleitet, auf einer kleinen Bühne mitten im Publikum vorgetragen wird, wurden perfekt eingefangen.

Fast zwei Stunden unterhält uns die Truppe aus der Gemeinde Ruppichteroth mit alten und neuen Hits aus ihrem inzwischen umfangreichen Repertoire. Und das mit den neuen Hits ist dabei wörtlich zu nehmen, denn vom neuesten Werk "Herz & Verstand" haben es zurecht sage und schreibe zehn Stücke in die aktuelle Setlist geschafft. Und mit sieben Nummern, die sich bereits auf dem letzten Liveoutput "Karma - Live" aus dem Jahr 2015 halten sich Überschneidungen auch in Grenzen. Als Bonus gibt es unterhaltsame VLogs vom Touralltag mit manchmal durchaus auch humorigen Sequenzen und weitere Tour-Clips. Das Teil macht Spaß und ist von vorne bis hinten eine runde Sache.