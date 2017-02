Straight, aber mit vielen Facetten

Die Ruppichterother Spielmannstruppe ist wieder am Start und bringt zwei Jährchen nach "Karma" den nächsten Longplayer heraus. "Überdosis Leben" heißt das neue KÄRBHOLZ-Album, das seinem Namen in vielerlei Hinsichten gerecht wird. Zum einen sprüht der siebte Longplayer von Torben Höffgen und Co. nur so vor Spielfreude und Lebenslust. Dieses Freiheitsgefühl der Straße, der vorangegangenen Tour, wurde perfekt eingefangen, ins Studio transportiert und wird nun auf die treue Gefolgschaft losgelassen. Zum anderen agiert KÄRBHOLZ wieder deutlich ambitionierter, direkter und vor allem rockiger als noch auf dem Vorgänger. Bis auf wenige Ausnahmen brauchen die vier Rocker lediglich eine Gitarre, den wummernden Bass, das Schlagzeug und die markante Stimme von Torben, um ein wirklich gutes Album einzutüten, was mir hier nun vorliegt und gut gefällt.



Auch heuer liegt der Fokus wieder auf den – zugegeben – recht simplen, aber durch und durch funktionierenden Refrains. Diese gehen gut ins Ohr, sodass man sie binnen kürzester Zeit mitsummen, mitsingen und bisweilen auch mitgrölen kann, ohne dabei jedoch einen leicht melancholischen oder – besser gesagt – nachdenklichen Ton außer Acht zu lassen. Beste Beispiele sind hierfür 'Ich kann es nicht ändern', 'Da ist noch Leben drin' und vor allem 'Der Spiegel'. Und auch thematisch überlassen die Jungs nichts dem Zufall und besinnen sich auf die typisch zwischenmenschlichen und geselligen Inhalte, beschwören hiermit ein gemütliches und irgendwie wohl bekanntes Kneipenfeeling. Live werden die "Überdosis Leben"-Songs auf alle Fälle immens funktionieren, liegt doch in der vermeintlichen Simplizität jener die eigentliche Quintessenz, mit denen KÄRBHOLZ bereits seit Jahren gut funktioniert.



So war es, so ist es und so wird es wohl auch sein, zumal das Rocker-Quartett wie bei 'Kind aus Hinterwald' und dem eher ruhigen Abschluss 'In Flammen stehen' wohl doch immer zu einer Überraschung fähig sein wird. Zwar weiß das geneigte Fanherz, was es bei einem neuen KÄRBHOLZ-Album bekommt, doch – und das darf man auch nicht ignorieren – gewisse Aha-Effekte gelingen am besten, wenn man nicht mit ihnen rechnet. Als Ganzes jedenfalls ist "Überdosis Leben" in vielen Belangen ein tolles Album geworden.