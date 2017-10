Eine Menge Talent, das sich regelrecht überschlägt

Das größte Problem, mit dem sich diese jungen Kanadier auf ihrem Debütalbum herumschlagen müssen, besteht in der permanenten Überfrachtung des Materials, die gelegentlich dazu führt, dass sich "Eschaton" mehr und mehr zu überschlagen droht. KAFIRUN aus Vancouver hat spürbar viele Ideen, die in den sieben neuen Stücken allesamt Verwendung finden sollen, doch die Floskel, dass weniger manchmal mehr sein kann, trifft in den meisten Kompositonen besonders dann zu, wenn die Band mit größerer Geschwindigkeit ans Werk geht und es sich parallel dazu nicht nehmen lässt, dissonante Gitarren und die hintergründigen Tastenparts in ein permanentes Duell zu verwickeln.

Inhaltlich ist das Material dieses Albums nämlich gar nicht mal so schlecht und erinnert gelegentlich sogar an die späteren Werke von EMPEROR, bei denen Radikalität nicht zwingend in verrohten Klangfragmenten eingebettet waren. Ähnlich handhabt es auch KAFIRUN, nur eben manchmal eine Spur zu überstürzt und hektisch, so dass gerade im hinteren Abschnitt von "Eschaton" eine Überforderung erzeugt wird, die sich mit ein bisschen mehr Ruhe und einer Fokussierung auf die Details sicher hätte vermeiden lassen.

Dennoch kann man nicht behaupten, die Musiker aus dem nordamerikanischen Westen würden gänzlich am Ziel vorbeischießen, denn dafür steckt einerseits zu viel Herzblut, andererseits aber auch zu viel Talent in den Beteiligten - und überdies ist das Songmaterial trotz der genannten Einschränkungen extem spannend und auch fordernd. KAFRIUN muss man im Auge behalten, weil die Ambitionen dieser Truppe ganz klar für sich sprechen. Wenn man jetzt noch die kleinen Störfaktoren in den Griff bekommt, ist von dieser Band sicher noch einiges zu erwarten!

Anspieltipps: Eschaton, Omega Serpent