Melancholie in instrumentaler Reinform

Melancholie und eine Reihe bedrückender Emotionen waren die Leitmotive des ersten THE KAHLESS CLONE-Releases, hinter dem unter anderem NOVEMBERS DOOM-Gitarrist Vita Marchese steckt. Doch die erste CD seines neuen Nebenprojekts geht nicht im erwünschten Maß unter die Haut, weil sich die Mischung aus post-rockigen, sphärischen Flächen und tieftraurigem, progressivem Instrumental Rock in ständigen Wiederholungen der Oberthemen verliert und irgendwie gar nicht erst zulässt, dass die minimale Anspannung in den fünf Tracks zu maximalem Gefühlskino avanciert.



"Our Never-ending Loneliness" gehörrt zu jener Sorte rein instrumentaler Veröffentlichungen, bei denen man sich nicht nur einmal die Beteiligung eines Sängers wünscht. Die Melodien sind absolut in Ordnung, die Stimmungswechsel kommen passend, doch in jenen Augenblicken, in denen die Band noch etwas draufpacken müsste, fehlt eben die führende Hand und Stimme eines Frontmannes, der den Emotionen noch viel mehr Tiefe verleihen könnte. Doch darauf hat THE KAHLESS CLONE auf der ersten EP (noch) verzichtet.



Und eben deshalb ist "Our Never-ending Loneliness" am Ende auch nicht mehr als ein nettes Werk im Spannungsfeld von düsterem, manchmal fast Gothic-affinem Post-Rock und progressivem, aber selten zu anspruchsvollem Indie-Sound. Man mag das Ganze auch als Hintergrundbeschallung akzeptieren, doch glücklicherweise sind die Emotionen dafür schon zu stark. Immerhin!



Anspieltipps: I Can Almost Reach You, Is This What You Wanted