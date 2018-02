Ein Horrortrip der Spaß macht!

Eine äußerst positive Überraschung beschert mir hier KAMERA OBSCURA aus Frankreich. Denn der düstere Metal läuft mir von den ersten Takten des Openers 'The Howling' super rein. Ja, klar, es liegt auch an den Vocals von Sängerin Céline, mit weiblichen Stimmen kann ich eben immer wieder aufs Neue gut. Célines Klangfarbe ist hier eher dunkel und tief, hat auch oft einen aggressiven Touch und passt hervorragend zur Musik, die thematisch alte Horror-B-Movies verwurstet. So gibt es einen theatralischen Ritt in die Schattenwelten der Geisterhäuser und der Untoten, der Massenmörder und Sensenmänner und der versteckten Monster unterm Bett.

Es fällt mir in der Tat sehr schwer, Bands zu finden, die ähnlich klingen, und doch spielt KAMERA OBSCURA durch und durch Metal. Immer wieder gibt es schwere Riffs zu bestaunen, diese werden aber oft gekonnt mit soundtrackartigen, geisterhaften Synthesizer-Effekten umspült, und die eine oder andere elektronische Passage setzt man auch ein, die sich aber eher von hinten anschleicht und kalte Finger um des Hörers Gurgel legt.

Man kann KAMERA OBSCURA nebenher hören und findet dabei immer wieder Aufhänger, die einen aufmerksam machen, weil die Musik catchy ist. Doch erst wenn man genauer hinhört, merkt man, wie ausgefeilt die Arrangements sind und wieviel Liebe zum Detail hier drin steckt. Die Musiker scheinen wohl echt Horror-Freaks zu sein, die die Stimmung dieser alten Streifen (von denen ich keinen einzigen kenne) originalgetreu in Musik übersetzen wollen. Und mit 'Maniac' haben sie auch gleich den richtigen Song für ein Video gewählt: einen echten Smasher, der gute Chancen hat, in die 2018er Jahresliste zu kommen und der auf jedem Sampler für musikinteressierte Kumpels eine gute Figur machen würde.