Horror? Ja! Splatter? Nein!

Der Name verspricht Splatter, doch ganz so berechenbar wollen die Herren von KAMIKAZE ZOMBIE dann doch nicht sein. Bereits im vergangenen Jahr hat die Truppe aus Birmingham, Alabama ihr Debüt durch die digitalen Welten gesendet und dabei auch schon so manche positive Rückmeldung bekommen. Mit ein wenig Promotion soll die Scheibe nun auch in Europa verbreitet werden, natürlich mit dem Ziel, der Band irgendwann einen internationalen Deal zu verschaffen.



Die Chancen dafür stehen allerdings auch ziemlich gut, da der punkige Crossover aus Old-School-Thrash und flottem Death Metal prima reingeht und die Band in den knappen 22 Minuten von "Night Of The Nuberus" auch angenehm viel Abwechslung einbringt, so dass man irgendwie nie so recht weiß, wo man gerade steht. Überfallartige Stücke wie 'ManHunter' und 'The Story Of Jane Doe' bieten einen trefflichen Kontrast zu fiesen, verschleppten Todesblei-Groovern wie 'In The Mouth Of Madness' und '1226', und da die eingestreuten Horror-Samples auch zur sphärischen Ausgestaltung der Platte positiv beitragen, wirkt das ganze auch konzeptionell stimmig und letztlich im Gesamtpaket reizvoll.



Der wunde Punkt ist allerdings, dass dieses Gesamtpaket quantitativ noch ausbaufähig ist, obschon "Night Of The Nuberus" mit neun Kompositionen auf den ersten Blick ganz gut ausgestattet ist. Zumindest die halbe Stunde sollte man heutzutaage vollbekommen, wenn man ein neues Album auch als Full-Length anpreist. Umgekehrt ist der Intensität dadurch natürlich nicht geschadet; im Gegenteil: KAMIKAZE ZOMBIE liefert eine straighte Abfahrt, die im angesprochenen Grenzbereich einen sehr, sehr coolen Crossover garantiert!



Anspieltipps: 1226, ManHunter