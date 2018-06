Ernüchternde Female-Fronted-Langeweile

Es liegt mir eigentlich fern, jede Symphonic-Metal-Truppe sofort zu verteufeln, auch wenn ihre Ansätze oftmals so ausgelutscht und austauschbar sind wie in weiten Teilen des neuen KANTICA-Albums. Die Italiener haben nämlich hier und dort auch Material im Repertoire, das die Standards erfüllt und sich nicht von poppigen Strukturen, lahmen Melodien und trägen Gesängen führen lässt. Leider jedoch sind diese kurzen Highlights auf "Reborn In Aesthetics" eher die Ausnahme, so dass sich die Begeisterung auch weitestgehend in Grenzen hält - oder eben, so wie in der Hälfte aller Stücke, völlig ausbleibt.

Man kann sich dabei gar nicht entscheiden, welcher Störfaktor nun der größte ist. So fragt man sich beispielsweise, warum Frontdame Chiara Manese nicht einfach mehr Power in ihre Darbietung legt. Ihre Stimme ist zumeist relativ dünn und kaum auf internationalem Niveau, wenngleich es einige Passagen gibt, in denen sie ein wenig Potenzial erahnen lässt. Weiterhin bleibt ungeklärt, warum die Keyboards sich auf ernüchternde 08/15-Hintergrundmelodien beschränken und den Songs ihr gesamtes Volumen rauben. Und auch an der Gitarrenfront gibt es keine herausragenden Aspekte anzumerken; KANTICA mag es schlicht, sowohl in der Performance als auch in den Arrangements, und sollte doch mal ein minimaler Anflug von Progression auftauchen, wird er zumeist von einem der genannten Stimmungskiller schnell wieder in die Schranken gewiesen.

Dass es immer noch schlimmer geht und KANTICA nicht unter den Durchschnitt fällt, macht die Sache nicht zwingend besser. "Reborn In Aesthetics" ist ein trauriges Sinnbild für eine Szene, in der Kreativität längst nur noch eine Randnotiz ist.