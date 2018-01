Dicke Grooves und verquere Spielereien

Licht und Schatten sind auch beim aktuellen Werk der finnischen KAOS KREW eng beisammen. Die Band hat sich auf "Returno" dazu entschieden, den Industrial-Anteil ein wenig herunterzuschrauben und stattdessen auf mächtig pumpende Heavy-Rock-Grooves zu setzen, was grundsätzlich auch nicht die schlechteste Idee ist. Allerdings kommen die Herren immer noch zu selten auf den Punkt und verstecken sich hinter diversen leichtelektronischen Spielereien, die den Songs gelegentlich die Power rauben. Und auch wenn "Returno" einige richtig fette Stampfer am Start hat, es gibt auch genauso viele eher dürftige Stücke, bei denen die Unentschlossenheit der Nordmänner deutlich in den Fokus rückt.

Anfangs ist derweil noch alles im Lot: 'End My Pride' und 'Man Down' entpuppen sich als fettes Anfangsdoppel, dessen geballte Riffgewalt darauf schließen lässt, dass die Finnen diesmal voll durchziehen. Doch es folgen ziellose Stücke wie 'Dying To Survive' und 'When Soldiers Cry', die exemplarisch für die fehlende Konsensfähigkeit der Musiker stehen. Statt sich nämlich auf die eigenen Stärken zu besinnen und endlich mal konsequent mit den Muskeln zu spielen, driftet man immer wieder in alternative Sektoren ab, bringt die Grooves zum Stillstand und will sich mit sphärischen Fragmenten profilieren. Doch leider ist der Spagat zumeist unausgegoren, es sei denn, die KAOS KREW setzt auf Gitarrenwände und Breitbandsounds - so wie etwa im Live-Bonus 'Big Sale', der postwendend wieder für Klarheit sorgt.

Solche Momente hätte man auf "Returno" gerne flächendeckend, doch letztendlich bleiben sie unregelmäßige Erscheinungen auf einer Platte, die deutlich hinter den Möglichkeiten ihrer Urheber zurückbleibt.

Anspieltipps: End My Pride, Crippled By Belief